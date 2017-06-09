Сброшенная с многоэтажки банка оставила две вмятины на крыше иномарки

На крыше KIA Rio образовалось две вмятины
На крыше KIA Rio образовалось две вмятины

Днём 9 июня неизвестные сбросили на «Киа Рио», припаркованную у дома на ул. Петухова в Кировском районе Новосибирска, стеклянную банку — на крыше машины осталось две вмятины.


Житель дома на ул. Петухова, 164 и владелец KIA Rio увидел, что банка упала на крышу его машины около 16:30.


«Изначально услышал, как был удар, уже потом, через доли секунды, сработала сигнализация. Банка примерно 800 г откатилась в другую сторону», — рассказал владелец иномарки Дмитрий Арзамасцев.


На середине крыши машины образовались две вмятины — одна, предположил владелец, от крышки банки, а другая — от боковины банки. Оценить ущерб мужчина затруднился, но добавил, что «крышу чинить — дорогое удовольствие».


Банка, сброшенная на крышу KIA, отлетела к стоящей рядом машине
Банка, сброшенная на крышу KIA, отлетела к стоящей рядом машине


Судя по фото, которые прислал Дмитрий, машина припаркована через дорогу от дома. «Если бы она [банка] просто выпала из окна, не долетела бы. Сбросили специально», — уверен владелец машины.


Пострадавшая от банки KIA Rio серого цвета
Пострадавшая от банки KIA Rio серого цвета


Он пояснил, что на место происшествия вызвал полицейских. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сегодня в отдел полиции № 8 «Кировский» поступило сообщение о повреждении автомобиля.


«На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, который выяснил, что на автомобиль кто-то уронил стеклянную банку и причинил незначительные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в пресс-службе полиции.


Иногда соседи сбрасывают разные вещи, в том числе и банки, на припаркованные машины. Например, в декабре жители многоэтажки в Октябрьском районе сбросили банку с вареньем на «Тойоту Висту» со включенной музыкой.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Дмитрием Арзамасцевым

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