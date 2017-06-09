В окрестностях Новосибирска распустились «кукушкины слёзы» и «сибирский ирис»

«Огоньки» или «Сибирская купальница»
«Огоньки» или «Сибирская купальница»

В Новосибирске возле дач зацвели дикорастущие цветы, которые заметили новосибирцы. 


«Недавно катался на велосипеде возле дачи, увидел цветы, решил сфотографировать. Успел заснять уже отцветающие огоньки, стародубку и ещё видел цветы, кукушкины слёзки, что ли, называются», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Юрий Любимов.


Мужчина рассказал, что работает IT-специалистом, а в свободное время увлекается фотографией. Свежие фотографии Любимов сделал возле своего дачного участка, расположенного недалеко от Новосибирска — возле железнодорожной станции Сады.


«Кукушкины слёзы» или «сибирский ирис»
«Кукушкины слёзы» или «сибирский ирис»


Народные названия цветов «стародубка», «кукушкины слёзы» и «огоньки» — неверные. Народное название цветка «стародубка» на самом деле неправильное — растение с жёлтыми цветами гордо называется «адонис весенний». Это лекарственное растение, распространенное в лесостепных зонах.


«Стародубка», или «адонис весенний»
«Стародубка», или «адонис весенний»


«Кукушкиными слёзами» называют дикорастущий ирис сибирский, который распространён на Алтае и в Сибири во множестве видов и может встречаться в лесостепной зоне Новосибирской области. Растение входит в Красную книгу растений Новосибирской области.


Ирис сибирский
Ирис сибирский


«Огоньки» ученые называют сибирской купальницей — это некрупные лесные или болотные цветы небольшого размера, тоже распространенные в Новосибирской области. 4 июня в социальных сетях появились многочисленные фотографии огоньков, цветение которых как раз началось в Западной Сибири.


Купальница процветет в Новосибирске до середины июня
Купальница процветет в Новосибирске до середины июня


На прошлой неделе жители Новосибирска прислали в редакцию фотографии другого растения — распустившейся сирени.

Мария Шевлягина
Фото Юрия Любимова

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