В Новосибирске ищут организатора губернаторского приёма выпускников

Золотые медалисты придут на губернаторский приём 28 июня
Золотые медалисты придут на губернаторский приём 28 июня

В Новосибирске ищут компанию, которая за 1,2 млн руб. организует губернаторский приём выпускников.


Областной центр развития творчества детей и юношества объявил запрос котировок на организацию губернаторского приёма выпускников «Золотые надежды России-2017». Начальная (максимальная) цена договора 1 млн 249 тыс. руб.


Мероприятие пройдёт в новосибирском Экспоцентре 28 июня.


«Цена включает все затраты исполнителя, в том числе расходы на оплату труда привлечённых специалистов, творческих коллективов, транспорт, аренду помещения и оборудования, а также расходы на уплату обязательных платежей», — говорится в информации о лоте.


Исполнителю контракта нужно будет провести торжественный приём, на который придут 2 тыс. человек, из них 1 тыс. 380 — это выпускники.


Победителю конкурса предстоит в том числе написать развернутый сценарий, изготовить знаки отличия «Золотые надежды России», заказать для подарков книгу Сергея Виноградова «Солдат Победы: «Служу России!», организовать концерт, выездную фото- и видеосъемку медалистов. 


Приём заявок на участие в конкурсе будет вестись до 15 июня. Итоги подведут 17 июня.


Сейчас 11-классники продолжают сдавать экзамены. Впереди — испытания по иностранным языкам, биологии, химии, истории, говорится на официальном информационном портале ЕГЭ.


Как ранее сообщал министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов, сдать ЕГЭ в основную волну предстоит 13 182 выпускникам этого года. Всего в Новосибирской области будут работать 84 пункта приёма экзаменов.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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