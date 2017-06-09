Скандал с очистителями воздуха «Тион» дошёл до уголовного дела

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации очистителей воздуха «Тион»
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации очистителей воздуха «Тион»

Генеральный директор холдинговой компании «Тион», экс-руководитель ООО «Аэросервис» Дмитрий Трубицын попал под уголовное дело о фальсификации популярных очистителей воздуха для больниц.


По версии следствия, в 2011 году Росздравнадзор выдал новосибирскому ООО «Аэросервис» (входит в группу компаний «Тион») разрешение на коммерческое производство очистителей воздуха «ТИОН-А» и «ТИОН-В». Это оборудование предназначено для того, чтобы очищать воздух в палатах больниц от вирусов и бактерий, сообщают в СУ СКР по Новосибирской области.


Образцы оборудования прошли все необходимые испытания и соответствовали стандартам. Но позже, как утверждают следователи, фактический руководитель компании ООО «Аэросервис» решил уменьшить себестоимость этого оборудования и получить прибыль, поэтому пошёл на хитрость.


«Подозреваемый в период с 1 января 2015 года по июль 2016 года организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения <…> оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, в отсутствие которых их использование не оказывает бактерицидного воздействия на находящиеся в воздухе вирусы и бактерии», — описали ситуацию в Следственном комитете.


Следователи считают, что за 1,5 года сфальсифицированные очистители воздуха поступили в клиники более чем 100 городов и районов России. 


«Выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 000 до 98 000 руб.», — уточнили в СК.


Также следователи полагают, что ещё до этого, в 2014 году, подозреваемый решил уйти от ответственности за фальсификацию приборов и поэтому сделал директором ООО «Аэросервис» подставное лицо.


Следователи возбудили в отношении 35-летнего предпринимателя уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Кто помогал бизнесмену в выпуске и продаже фальшивых очистителей воздуха, следователи ещё выясняют.


В группе компаний «Тион» подтвердили, что 8 июня в их офисах в Новосибирске, Бердске и Москве прошли обыски в связи с задержанием Дмитрия Трубицына — генерального директора холдинговой компании «Тион» (по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее он также возглавлял ООО «Аэросервис»).


«Мы рассматриваем данную ситуацию как неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию, поскольку всё продаваемое оборудование имеет необходимую разрешительную документацию.


Текущие претензии связаны с прошлыми периодами деятельности, когда в силу несовершенства законодательства были допущены неточности в регистрационных удостоверениях.


Эти неточности были исправлены в рабочем порядке, в тесном взаимодействии с соответствующими государственными службами. Избирательность следственных органов вызывает очевидные подозрения в спланированной кампании против одного из лидеров рынка», — говорится в официальном ответе группы компаний «Тион» на запрос НГС.НОВОСТИ.


В группе компаний добавили, что считают неоправданным задержание Дмитрия Трубицына. 


«Тем не менее деятельность компании продолжается в обычном режиме: мы выполняем наши обязательства перед сотрудниками, подрядчиками и клиентами. Мы будем отстаивать нашу позицию в установленном порядке и уверены в успехе», — добавили в «Тионе».


Скандал вокруг очистителей воздуха «Тион» разгорелся осенью прошлого года, когда Росздравнадзор приказал больницам убрать некоторые модели этих приборов. Еще до этого, в июне, ведомство опубликовало письмо, в котором говорилось, что два прибора ООО «Аэросервис» представляют «угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан». Упрек тогда звучал в адрес двух моделей очистителей — А-150 и А-310.

Ольга Хмелевская
Фото со страницы Дмитрий Трубицына в Facebook

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