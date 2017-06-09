300 молодых девушек одновременно заявили о желании стать моделями

300 молодых девушек в возрасте от 12 до 21 года подали заявки на конкурс «Новые лица», где ежегодно выбирают главную модель Новосибирска, с которой заключает контракт международное агентство.







«У нас было три кастинга: в Бердске, Академгородке и городе. Ещё много заявок было подано через сайт из таких городов, как Томск, Барнаул, Кемерово, Бийск, Омск, Новокузнецк и Рубцовск. Всего — более 300 человек. Это чуть больше, чем в прошлом году было», — рассказала руководитель модельного агентства «Русский блеск» и организатор конкурса Ольга Ухова.







На кастинг пришли как начинающие модели, так и девушки совсем без модельного опыта. По результатам всех кастингов уже отобрали 50 девушек. К концу июня на конкурс «Новые лица» из этих 50 выберут 15, и уже они будут бороться за главное место. С победительницей будет заключён контракт с одним из парижских модельных агентств — Metropolitan или Silent. В Metropolitan начинали свою карьеру Клаудия Шиффер, Ева Герцигова и Хайди Клум, а с Silent сотрудничали такие звезды fashion-индустрии, как Кармен Касс, Хана Жирикова и Анна Селезнева.







В День защиты детей в «Сан Сити» прошёл ещё один кастинг — среди детей в возрасте от 3 до 12 лет, на котором выбрали участниц конкурса «Мини Мисс Сибири».