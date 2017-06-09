Мама двоих детей отправится на конкурс красавиц в Южную Африку

30-летняя Ольга Быкова — мама двоих детей и успешный стилист





Вчера, 8 июня, жительница Новосибирска и мама двоих детей Ольга Быкова стала 1-й вице-миссис Россия-Вселенная.





Ранее 30-летняя мама двоих сыновей Ольга Быкова на конкурсе красоты «Миссис Новосибирск International» завоевала титул «Миссис Хрустальная корона Новосибирска», что и дало ей право участвовать в конкурсе «Миссис Россия-Европа-Вселенная». Финал конкурса прошёл 8 июня в Саратове, в нём приняли участие 15 конкурсанток.







«Традиционно конкурс состоял из нескольких этапов: вечер знакомства участниц конкурса и членов жюри, презентация своего родного города, спортивный конкурс — в этом году они с призерами Олимпийских игр участвовали в заплыве на байдарках на озере под Саратовом. Затем посещали детский дом и на финале девушки представляли свой национальный костюм, делали творческий номер, видеовизитку о своей семье и городе и дефилировали в вечерних платьях», — рассказала организатор конкурса «Миссис Новосибирск International» Наталья Карелина.







Ольга Быкова развивает свою линию одежды — шапки, шарфы, кофты, аксессуары. Членам жюри женщина подарила шапки с логотипом конкурса, а председатель жюри и директор конкурса Пётр Антонов получил в подарок от Ольги вязаный свитер со своей фамилией. Для участниц конкурса Ольга приготовила брошюры с советами стилиста на каждый день.







В своем Instagram Ольга Быкова выложила фотографию костюма для конкурса и подписала: «Мой национальной костюм Княжны Ольги произвёл невероятный эффект».

Мой национальной костюм Княжны Ольги создан @katrin_puchkova произвел невероятный эффект⭐️⭐️⭐️#МиссисРоссияЕвропаВселенная2017 Публикация от Ольга Быкова (@martini_ob) Июн 8 2017 в 10:50 PDT

«Костюм у Ольги был классический русский, стилизован под костюм княгини Ольги. Она занималась подбором ткани, силуэта костюма, основываясь на исторических фактах. Частично она использовала костюм, который был на новосибирском конкурсе, украсила его мехом, сшила красивое нижнее платье», — рассказала о костюме Наталья Карелина.







В качестве творческого номера Ольга представила жюри песню. Выступала женщина вместе с супругом, и к песне был снят ролик с её детьми.







Ольга стала 1-й вице-миссис конкурса «Миссис Россия-Вселенная», получила корону и подарки от спонсоров. Приобретённый титул даёт женщине право участвовать в конкурсе «Миссис Вселенная», который пройдёт в конце августа в Южной Африке.







Победительницей конкурса стала 38-летняя мать двоих детей Александра Данилюк из Омска.





Недавно ещё одна мама из Новосибирска — Анна Шпикельман — победила во всероссийском конкурсе красоты «Миссис России Мира 2017».