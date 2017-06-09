Остановка у «МЕГИ» лишилась одного из автобусов из-за пробок

В Новосибирске изменили маршрут автобуса № 9 «Автовокзал – Юго-Западный ж/м».







С 10 июня автобус при движении от Бугринского моста перестанет заезжать на остановки «СТЦ "МЕГА"» (на ул. Ватутина) и «Рабочая» (на ул. Мира).





«Были обращения от жителей, они просили [поменять маршрут], чтобы автобусы меньше стояли в пробке около "МЕГИ"», — пояснили причину изменения маршрута НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.







Синим обозначена старая схема движения, красным — новая





Теперь автобус № 9 будет под путепроводом сворачивать на территорию «МЕГИ» и останавливаться в районе строймаркета «Леруа Мерлен», а затем уже выезжать на ул. Тюменская.





С 9 июня городские власти также решили продлить маршруты автобуса № 55 «Микрорайон "Чистая Слобода" – Вокзал Новосибирск-Главный» и маршрутного такси № 54 «Затулинский жилмассив – микрорайон "Чистая Слобода"».

