Остановка у «МЕГИ» лишилась одного из автобусов из-за пробок

Остановка у «МЕГИ» лишилась одного из автобусов из-за пробок (схема)

В Новосибирске изменили маршрут автобуса № 9 «Автовокзал – Юго-Западный ж/м».


С 10 июня автобус при движении от Бугринского моста перестанет заезжать на остановки «СТЦ "МЕГА"» (на ул. Ватутина) и «Рабочая» (на ул. Мира). 


«Были обращения от жителей, они просили [поменять маршрут], чтобы автобусы меньше стояли в пробке около "МЕГИ"», — пояснили причину изменения маршрута НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.  


Синим обозначена старая схема движения, красным — новая 
Синим обозначена старая схема движения, красным — новая 


Теперь автобус № 9 будет под путепроводом сворачивать на территорию «МЕГИ» и останавливаться в районе строймаркета «Леруа Мерлен», а затем уже выезжать на ул. Тюменская. 


С 9 июня городские власти также решили продлить маршруты автобуса № 55 «Микрорайон "Чистая Слобода" – Вокзал Новосибирск-Главный» и маршрутного такси № 54 «Затулинский жилмассив – микрорайон "Чистая Слобода"».

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1), схема из справочника 2ГИС (2)

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