Областная больница наняла клининг-менеджеров для мытья полов

Теперь уборкой в Новосибирской областной больнице занимаются специально обученные люди

Министр здравоохранения НСО Олег Иванинский рассказал об эксперименте Новосибирской областной клинической больницы — с этого года там моют полы приглашённые клининг-менеджеры.







О нововведении областной больницы министр здравоохранения региона Олег Иванинский рассказал 9 июня на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос о последствиях реорганизации медучреждений в НСО. Министр заверил, что сокращений медсестёр, фельдшеров и врачей в Новосибирской области не было, однако упомянул, что в областной больнице санитаров освободили от уборки, пригласив клининг-менеджеров.





«Сегодня клининговая компания моет пол, убирает на территории областной больницы», — отметил Олег Иванинский. По его словам, это позволило сильно сэкономить на уборке.







Главный врач больницы Анатолий Юданов согласился с министром.





«Это здорово — это сокращение и финансовых средств, и это освобождение медицинских работников от того, чем они не должны заниматься», — подчеркнул главврач.





В пресс-службе областной больницы уточнили, что клининг-менеджеры убираются в помещениях, которые не требуют спецобработки — ответственность за чистоту в операционных по-прежнему лежит на медиках.







Министр добавил, что сегодня также «перестали содержать прачечные», и стиркой белья и операционной одежды занимаются специальные компании.

