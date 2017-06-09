В подвале бывшего института в центре Новосибирска открыли мрачный бар

Зал бара напоминает декорации гангстерских фильмов. Фото Стаса Соколова
Зал бара напоминает декорации гангстерских фильмов. Фото Стаса Соколова


В Новосибирске в здании на ул. Советской, где прежде работал Новосибирский гуманитарный институт, открылся бар Bootlegger's craft pub&shop.


Бар расположен в подвале, а вход в него — во дворе здания. Фото Стаса Соколова
Бар расположен в подвале, а вход в него — во дворе здания. Фото Стаса Соколова


Бар расположен в подвальном помещении, интерьер которого имитирует мрачные подвалы. На серых стенах без украшений тщательно вырезаны пятна «облупленной» штукатурки, единственный источник освещения — висящие над столами лампы с приглушённым светом. Зал рассчитан примерно на 25 посадочных мест.


Слово бутлегеры, которое есть в названии заведения — одно из названий контрабандистов, которые занимались незаконным импортом и торговлей алкоголем в США в период сухого закона. Считается, что это слово происходит от сочетания слов boot (ботинок) и leg (нога) — именно там крепились плоские фляжки с алкоголем.


Цены на пиво начинаются от 120 руб. за 0,3 литра. Фото Стаса Соколова
Цены на пиво начинаются от 120 руб. за 0,3 литра. Фото Стаса Соколова


В пивной карте бара сейчас 18 позиций пива бокалами — преимущественно российских пивоварен («Бакунин», Jaws, Victory Art Brew) от 150 руб. за пол-литра. Ещё несколько десятков наименований можно купить бутылками. 


Мода на крафтовое (т.е. сваренное по каким-то особенным, отличающимся от массового продукта рецептам) пришла в Новосибирск два года назад . В 2015 году ресторанная группа «Конквест» даже перепрофилировала свой ирландский паб Old Irish в крафтовый бар, однако в марте этого года проект был свернут (сейчас на его месте работает пиццерия). Самым заметным игроком в этом сегменте можно считать сеть баров и магазинов «Йо-хо-хо» (4 точки), The Rook's  (по одному бару в Новосибирске и Шерегеше) и John Gregor OLD PUB.


Бывшее здание Новосибирского гуманитарного института  мало-помалу заполняется новыми арендаторами. Фото Стаса Соколова
Бывшее здание Новосибирского гуманитарного института  мало-помалу заполняется новыми арендаторами. Фото Стаса Соколова


В здании на ул. Советской, 23 много лет работал  негосударственный Новосибирский гуманитарный институт, однако в 2015 году у вуза была отозвана лицензия. После чего здание перешло к новому собственнику, который сейчас сдает в нём помещения в аренду. До этого в конце апреля в этом здании уже появился супермаркет.

Стас Соколов
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