На городской «фабрике звёзд» победила группа с песнями на английском

Следующая цель молодой группы Savannah — тур по соседним городам
Следующая цель молодой группы Savannah — тур по соседним городам

В муниципальном культурном пространстве «Крыша» завершился проект «Музыкальная школа», где молодых новосибирских исполнителей учили продвигать свое творчество, — победителем стала группа Savannah. Ребята играют инди-поп и инди-рок, сами пишут музыку и тексты на английском языке, а также делают каверы (на видео они исполняют песню Starboy исполнителя The Weekend).


«До того, как попали на "Крышу", мы играли (и продолжаем играть) на городских площадках: в "Бродячей собаке", "Трубе", "Агарте", — рассказал НГС.НОВОСТИ гитарист коллектива Дмитрий Дивинов. — Мы решили участвовать, потому что хотим развиваться и продвигать свой проект — именно этому нас и научила "Музыкальная школа". Нам помогли выиграть ценное время, перешагнув этап мелких и крупных ошибок в организации и работе на сцене. Теперь планируем начать запись своего альбома, а также давать больше сольных выступлений. В идеале — поехать в тур по соседним городам».


Дмитрий пояснил, что тексты на английском языке с лёгкостью пишет сам, так как учится на переводчика, а темы для песен подсказывает вокалист группы Илья Овчинников, у которого «целый кладезь жизненных историй». «Наша музыка идеально сочетается именно с английским языком, — считает гитарист. — Плюс к текстам на русском мы очень критичны: они должны быть либо идеальными, либо лучше не петь вовсе».


Группа Savannah появилась ещё в 2014 году, но в прошлом году в составе произошли серьёзные изменения. Сегодня в коллективе три участника (на барабанах — Владимир Стаценко). Из исполнителей, которые вдохновляют музыкантов, Дмитрий Дивинов отметил Imagine Dragons, Panic! At the Disco, Muse, Coldplay, Radiohead и The Killers.


Группа The People, занявшая 2-е место
Группа The People, занявшая 2-е место


Как уже писали НГС.НОВОСТИ, «Музыкальная школа» начала работать этой весной : первое занятие прошло 6 апреля, последнее — 8 июня. «Проект с самого начала позиционировался как музыкальная школа, где не учат музыке, — отмечает куратор проекта и пространства «Крыша» Андрей Макодзеба. — Вообще, это круто — работать с разными музыкантами, понимать, что не такие уж они и разные. Слабое место у новосибирских групп — это неумение грамотно начать. Отсутствует планирование развития музыки как проекта — вот так это можно назвать. Кстати, самым сложным заданием для ребят оказалось распланировать деятельность группы на год». 


3-е место присудили 16-летней певице Эвелине Шепшинской
3-е место присудили 16-летней певице Эвелине Шепшинской


О том, как пробиваться на концертные площадки и добиваться известности, ученикам школы рассказывали деятели новосибирского шоу-бизнеса: арт-директор «Бродячей Собаки» Люся Текунова, музыкант-мультиинструменталист Виктор Гарагуля, руководитель продюсерского центра «АстарА» Константин Найко и др. Лекции и мастер-классы были бесплатными. 


«Изначально к нам поступило 32 заявки — мы отобрали 9 команд, — рассказал Андрей Макодзеба. — А победителей мы выбирали по балльной шкале: оценивали, как ребята ведут группы, пишут тексты публикаций, а также выполняют задания (снять видеокавер, например, или сделать фотосессию)».  


В итоге организаторы и эксперты выбрали 3 финалистов, которые выступили на отчётном концерте вчера, 8 июня. 2-е место заняла группа The People, 2-е — 16-летняя Эвелина Шепшинская (творческий псевдоним — Tai Pan).


Новосибирские музыканты играют не только на сценах, но и прямо на улице. Недавно НГС.НОВОСТИ рассказали историю, пожалуй, самого известного в городе баяниста. Сейчас послушать песни в его исполнении можно только на видео в материале — на днях 71-летний Владимир Веретенников уехал в отпуск



Александра Зенкова
Фотографии предоставлены Андреем Макодзебой
Видео предоставлено Дмитрием Дивиновым

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