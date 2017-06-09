В сторону Академгородка растянулась 7-километровая пробка

Новосибирцы встали в пятничные пробки

Новосибирцы встали в длинную пробку от Димитровского до Бугринского моста — затор растянулся на 7 км.







По данным сервиса Яндекс.Пробки на 16:00, сильно осложнено движение сразу при съезде с Димитровского моста. Скорость потока на ул. Фабричной — 3 км/ч.





Особенно затруднено движение на ул. Фабричной





В районе парка «Городское начало» тоже наблюдается затор. Автомобилисты попадают в пробку на ул. Большевистская сразу при съезде с Красного проспекта и ул. Ипподромская.





Автомобилисты также встали в пробки по 2–3 км на ул. Хитровская, ул. Днепрогэсовская и ул. Декабристов, которые выходят на ул. Большевистскую.





На ул. Инская скорость потока — 3 км/ч, движение здесь практически парализовано.





В центре города тоже серьёзные пятничные пробки





Длинная пробка собралась на ул. Кирова в сторону Инюшенского бора. Длина затора — около 2,5 км. Серьёзно осложнено движение на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской магистрали, Вокзальной магистрали и ул. Нарымская.







На левом берегу затруднён выезд с Димитровского моста и плотное движение на пл. Труда.





В целом дорожная ситуация в Новосибирске оценивается в 5 баллов.





Вечером в среду движение в городе также было достаточно сложным. Тогда оказались сильно загружены в том числе ул. Станционная, Немировича-Данченко.