В сторону Академгородка растянулась 7-километровая пробка

Новосибирцы встали в пятничные пробки
Новосибирцы встали в пятничные пробки

Новосибирцы встали в длинную пробку от Димитровского до Бугринского моста — затор растянулся на 7 км.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 16:00, сильно осложнено движение сразу при съезде с Димитровского моста. Скорость потока на ул. Фабричной — 3 км/ч. 


Особенно затруднено движение на ул. Фабричной
Особенно затруднено движение на ул. Фабричной


В районе парка «Городское начало» тоже наблюдается затор. Автомобилисты попадают в пробку на ул. Большевистская сразу при съезде с Красного проспекта и ул. Ипподромская.


Автомобилисты также встали в пробки по 2–3 км на ул. Хитровская, ул. Днепрогэсовская и ул. Декабристов, которые выходят на ул. Большевистскую.


На ул. Инская скорость потока — 3 км/ч, движение здесь практически парализовано. 


В центре города тоже серьёзные пятничные пробки
В центре города тоже серьёзные пятничные пробки


Длинная пробка собралась на ул. Кирова в сторону Инюшенского бора. Длина затора — около 2,5 км. Серьёзно осложнено движение на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской магистрали, Вокзальной магистрали и ул. Нарымская.


На левом берегу затруднён выезд с Димитровского моста и плотное движение на пл. Труда. 


В целом дорожная ситуация в Новосибирске оценивается в 5 баллов. 


Вечером в среду движение в городе также было достаточно сложным. Тогда оказались сильно загружены в том числе ул. Станционная, Немировича-Данченко.

Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2, 3)

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