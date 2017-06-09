Депутат Госдумы из Новосибирска придумал новый запрет для пользователей интернета

Новосибирский депутат предложил запретить способы обхода блокировок запрещённых сайтов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает обход блокировок запрещённых сайтов с использованием анонимайзеров и VPN.





Один из авторов законопроекта — новосибирский депутат Госдумы Максим Кудрявцев — рассказал НГС.НОВОСТИ о том, зачем это нужно.







«Все мы пользуемся интернетом как глобальной сетью и неизбежно сталкиваемся c сайтами, которые носят противоправный характер: вербуют террористов, торгуют наркотиками. Мы часто встречаемся с пропагандой суицида, в том числе и детского. Вот не так давно был очень резонансный всплеск по "Синему киту" (виртуальные игры в соцсетях с опасными заданиями. — О.Х.), и когда я на округе в региональную неделю встречался с избирателями, то люди с неподдельным интересом спрашивали: "До каких пор это будет продолжаться?" <…> Есть сайты, которые разжигают межнациональную рознь, пропагандируют терроризм, есть отдельный класс сайтов пиратского характера, которые нарушают авторские и смежные права <…>





Наша задача — оградить население страны от этих противоправных сайтов», — пояснил Максим Кудрявцев.







Он признал, что в России уже принято достаточно много законов, которые позволяют провайдерам блокировать сайты с запрещённой информацией по требованию Роскомнадзора. Но при желании пользователи всё равно могут добраться до этого контента.







«Мы заметили, что не всегда эффективно осуществляются блокировки. По каким причинам? Первое — это то, что эти сайты сразу "зеркалируются" после их закрытия. И, как правило, "зеркала" этих сайтов появляются где-то за рубежом Российской Федерации. И уже в Госдуму внесен законопроект, который прошел 1-е чтение, он обязывает операторов по решению Роскомнадзора или судебных органов блокировать и "зеркала" этих сайтов. И второе, что мы заметили — [то,] что не всегда эффективно осуществляется эта блокировка, потому что есть обходные пути к этим сайтам. Есть специализированные программы, которые позволяют это делать, и более продвинутые пользователи интернета технически имеют такую возможность. Наш законопроект, который был внесен группой соавторов, именно об этом», — пояснил Максим Кудрявцев.







Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы, не только запрещает анонимайзеры (сайты, которые помогают изменить IP-адрес и скрыть свое местоположение. — О.Х.), VPN (виртуальная частная сеть для обеспечения анонимности подключения. — О.Х.), другие технологии, которые позволяют обходить блокировку сайтов. Также, согласно этой инициативе, владельцы поисковых систем будут обязаны исключить из выдачи ссылки, которые ведут на запрещённые сайты.





«Эти сайты законодательно уже запрещены, т.е. мы дополнительно никаких мер или ограничений не вводим. Мы лишь закрываем дополнительный обходной путь, который ведёт к запрещённым российским законодательством сайтам противоправного характера», — подчеркнул Максим Кудрявцев.







По его словам, работать по такой схеме будут обязаны и зарубежные поисковые системы.







«Эта практика тоже достаточно традиционна, отработана. Если оператор осуществляет свою деятельность на территории РФ, ведёт коммерческую деятельность, получает доходы, то он должен соответствовать законодательству РФ. Мы не разделяем поисковики на российские и зарубежные. На территории нашей страны единое законодательное поле и единое поле юридическое, поэтому все должны быть в равных условиях», — рассуждает Максим Кудрявцев.







Бывший вице-президент «Ростелекома» Максим Кудрявцев впервые избирался в Госдуму осенью 2016 года. Кроме него авторами законопроекта о запрете обхода блокировок стали Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).





Новосибирские депутаты разных уровней не впервые предлагают законопроекты, вызывающие общественный резонанс. Например, депутаты Заксобрания Новосибирской области инициировали принятие федерального закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. А в прошлом году сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко вызвала бурю обсуждений, предложив ввести административную и уголовную ответственность для безработных родителей.