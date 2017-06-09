Новосибирский клуб создал «джазовое меню» из закусок со всего мира

В джаз-клубе «Труба»
В джаз-клубе «Труба»

В новосибирском джаз-клубе «Труба» сделали джазовое меню из закусок, собранных со всего мира.


Владельцы клуба решили предлагать новое меню, когда в программе есть джаз.


«Джазовые выступления у нас бывают в среду, пятницу, субботу. Если в воскресенье будет какое-то джазовое мероприятие, то, значит, и в этот день будем подавать такое меню. В меню собрано порядка дюжины закусок из джазовых заведений различных стран мира. Закуски под пиво, вино, виски. В разной ценовой политике: что-то бюджетное, а что-то нет. Например, в Лондоне [в клубе Ronne Scott's] с икрой делают», — рассказал учредитель джаз-клуба «Труба» Петр Финов.


По его словам, в меню попали закуски из джазовых заведений Торонто, Мюнхена, Токио, Амстердама, Манчестера, Шанхая и других городов мира. Например, из римского клуба — пицца с грушей, из чикагского — яблоки с голубым сыром и орехами.


На сегодня отработана уже половина специального меню: закуски периодически выносят в зал на дегустацию посетителям. Полностью меню будет готово в ближайшее время. Финов отметил, что цена на сет из всех закусок будет в пределах 1000 руб.


Помимо специального джазового меню в «Трубу» вернули самые популярные блюда из первого меню, которое было в джаз-клубе, когда он находился ещё в подвале на ул. Фрунзе.


Рестораторы в Новосибирске нередко предлагают своим посетителям различные необычные меню и блюда. На этой неделе НГС.НОВОСТИ уже рассказывали, как в двух заведениях Новосибирска используют жидкий азот в подаче и приготовлении блюд. Например, ресторан высокой кухни Puppen Haus начал использовать подставки с жидким азотом для подачи окрошки. А около «Студенческой» начали наливать кофе и чай с азотом.

Илья Калинин
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