Из мэрии Новосибирска ушла главная спортивная чиновница

Марина Курносова решила вернуться в спорт и оставила работу в мэрии
Марина Курносова решила вернуться в спорт и оставила работу в мэрии

Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Марина Курносова покинула свой пост 9 июня. 


«Ею принято решение вернуться к работе непосредственно со спортсменами высших достижений. Это её стихия и то, что приносит ей удовольствие. Сейчас, когда механизм работы управления отлажен и работает как часы, Марина [Курносова], как изначально и планировала, переходит к прямой работе со спортсменами», — написала сегодня в Facebook руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


Марина Курносова перешла на работу в Новосибирский центр высшего спортивного мастерства. «Она [станет] заместителем директора — будет заниматься реальным спортом, тем, чем давно хотела», — уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова.


Исполняющим обязанности начальника управления физической культуры и спорта мэрии назначен заместитель Курносовой Александр Захаров.


Марина Курносова возглавила управление в марте 2016 года. По данным управления физкультуры и спорта, до неё подразделением руководили исключительно мужчины.


Курносова имеет звание мастера спорта по легкой атлетике. Она окончила Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, руководила дирекцией спортивных мероприятий Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и возглавляла дирекцию Международной детской олимпиады «Спорт – Искусство – Интеллект».

Мария Шевлягина 
Фото novosib-sport.ru

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