Из мэрии Новосибирска ушла главная спортивная чиновница

Марина Курносова решила вернуться в спорт и оставила работу в мэрии

Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Марина Курносова покинула свой пост 9 июня.





«Ею принято решение вернуться к работе непосредственно со спортсменами высших достижений. Это её стихия и то, что приносит ей удовольствие. Сейчас, когда механизм работы управления отлажен и работает как часы, Марина [Курносова], как изначально и планировала, переходит к прямой работе со спортсменами», — написала сегодня в Facebook руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







Марина Курносова перешла на работу в Новосибирский центр высшего спортивного мастерства. «Она [станет] заместителем директора — будет заниматься реальным спортом, тем, чем давно хотела», — уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова.





Исполняющим обязанности начальника управления физической культуры и спорта мэрии назначен заместитель Курносовой Александр Захаров.





Марина Курносова возглавила управление в марте 2016 года. По данным управления физкультуры и спорта, до неё подразделением руководили исключительно мужчины.





Курносова имеет звание мастера спорта по легкой атлетике. Она окончила Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, руководила дирекцией спортивных мероприятий Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и возглавляла дирекцию Международной детской олимпиады «Спорт – Искусство – Интеллект».