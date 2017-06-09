Футбольная «Сибирь» назвала главного тренера на новый сезон

Сергей Кирсанов стал главным тренером ФК «Сибирь» 
Сергей Кирсанов стал главным тренером ФК «Сибирь» 

Новосибирский ФК «Сибирь» продлила контракт на новый сезон с главным тренером Сергеем Кирсановым.


В октябре прошлого года ФК «Сибирь» расторгла контракт с главным тренером Евгением Перевертайло, вместе с ним ушел тренер по физподготовке Владимир Перевертайло. Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Сибирь» назначили старшего тренера Сергея Кирсанова. В ноябре руководство «Сибири» решило утвердить Кирсанова главным тренером и подписало с ним контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.


«Отметим, что буквально на днях Сергей Кирсанов успешно сдал все необходимые экзамены и получил лицензию УЕФА категории PRO», — говорится в сообщении пресс-службы клуба. 


Этот сезон футбольный клуб завершил на 15-м месте и остался в ФНЛ на следующий сезон.

Ксения Евдокимова
Фото fc-sibir.ru

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