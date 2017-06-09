Футбольная «Сибирь» назвала главного тренера на новый сезон

Сергей Кирсанов стал главным тренером ФК «Сибирь»

Новосибирский ФК «Сибирь» продлила контракт на новый сезон с главным тренером Сергеем Кирсановым.





В октябре прошлого года ФК «Сибирь» расторгла контракт с главным тренером Евгением Перевертайло, вместе с ним ушел тренер по физподготовке Владимир Перевертайло. Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Сибирь» назначили старшего тренера Сергея Кирсанова. В ноябре руководство «Сибири» решило утвердить Кирсанова главным тренером и подписало с ним контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.





«Отметим, что буквально на днях Сергей Кирсанов успешно сдал все необходимые экзамены и получил лицензию УЕФА категории PRO», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.







Этот сезон футбольный клуб завершил на 15-м месте и остался в ФНЛ на следующий сезон.

