Из озера под Новосибирском вытащили «девятку» с дровами в салоне

Местные жители рассказывают, что осенью вода из озера Кругленькое сходит

8 июня новосибирские спасатели достали со дна озера Кругленькое в Колыванском районе автомобиль ВАЗ-21099 — в машине были дрова, а ключ был вставлен в замок зажигания.





«Автомобиль было видно с берега под определённым углом. Очевидцы доплыли на лодке и удостоверились — на дне находится автомобиль. Как он туда попал — неизвестно. Местные жители рассказывают, что осенью этого озера нет, оно образуется весной, а вода в течение всего лета не уходит», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.







Очевидцы доплыли на лодке и удостоверились — на дне находится автомобиль





Спасатели достали автомобиль с помощью буксировочного троса и автомобиля ГАЗ-66. В машине были обнаружены дрова. «Видимо, у кого-то был веселый пикник», — отметили в пресс-службе. Спасатели предполагают, что автомобиль пролежал на дне озера около трёх месяцев.







По предварительной информации, авто не числится в угоне. Полиция будет разбираться, как машина оказалась на дне озера, добавили спасатели.







Полиция будет разбираться, как машина оказалась на дне озера





Ранее в Искитимском районе произошёл похожий инцидент — днём 31 мая очевидцы обнаружили «Жигули», стоящие в Новосибирском водохранилище.

