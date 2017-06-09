Из озера под Новосибирском вытащили «девятку» с дровами в салоне

Местные жители рассказывают, что осенью вода из озера Кругленькое сходит  
Местные жители рассказывают, что осенью вода из озера Кругленькое сходит  

8 июня новосибирские спасатели достали со дна озера Кругленькое в Колыванском районе автомобиль ВАЗ-21099 — в машине были дрова, а ключ был вставлен в замок зажигания.


«Автомобиль было видно с берега под определённым углом. Очевидцы доплыли на лодке и удостоверились — на дне находится автомобиль. Как он туда попал — неизвестно. Местные жители рассказывают, что осенью этого озера нет, оно образуется весной, а вода в течение всего лета не уходит», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.


Очевидцы доплыли на лодке и удостоверились — на дне находится автомобиль
Очевидцы доплыли на лодке и удостоверились — на дне находится автомобиль


Спасатели достали автомобиль с помощью буксировочного троса и автомобиля ГАЗ-66. В машине были обнаружены дрова. «Видимо, у кого-то был веселый пикник», —  отметили в пресс-службе. Спасатели предполагают, что автомобиль пролежал на дне озера около трёх месяцев.


По предварительной информации, авто не числится в угоне. Полиция будет разбираться, как машина оказалась на дне озера, добавили спасатели.


Полиция будет разбираться, как машина оказалась на дне озера
Полиция будет разбираться, как машина оказалась на дне озера


Ранее в Искитимском районе произошёл похожий инцидент — днём 31 мая очевидцы обнаружили «Жигули», стоящие в Новосибирском водохранилище.

Мария Шевлягина
Фото из официальной группы «ВКонтакте» «АСС Спасатели Новосибирская область»

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