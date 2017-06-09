Мэрия продала застройщику 6 старых домов на Кирова

Городские власти продали с торгов участок с 6 ветхими зданиями возле колледжа СибГУТИ.





Результаты аукциона опубликованы на сайте torgi.gov.ru





В аукционе приняли участие 3 компании, стоимость права на развитие территории в ходе торгов выросла с 17,9 до 21,1 млн руб. Как сообщили в мэрии Новосибирска, в аукционе было всего 4 шага. Победителем стала зарегистрированная в г. Обь строительная компания «Союз-Инвест».







По данным «СПАРК», компания на 51 % принадлежит Сергею Отмашкину, который также владеет и управляет несколькими строительными компаниями в Алтайском крае. Уточнить планы застройщика на выигранный в результате аукциона участок не удалось: по указанным в «СПАРК» телефонам никто не ответил.







Участок расположен в квартале между ул. Ленинградская, Алтайская и Кирова, рядом со зданием колледжа СибГУТИ, и прилегает к территории 9-этажного дома, строительство которого дольщики завершали за свой счёт.







Площадь участка — чуть больше 1,6 га, на нём находятся 6 зданий, подлежащих сносу: по ул. Алтайская, 10/1, 10/2, ул. Ленинградская, 310, 314 и 316. Согласно проекту договора, «Союз-Инвест» предстоит до 15 июля предоставить мэрии квартиры, в которые переедут жители определённых под снос ветхих домов, а до 1 февраля 2023 года построить на их месте новые дома.







Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, в первой половине июня также планируется продать с торгов квартал с ветхими домами около шоколадной фабрики и большую территорию в районе ул. Никитина.