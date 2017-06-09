Новосибирцы привезли с Горного Алтая ролик со снежным барсом

Снежный барс по кличке Хоргай
Снежный барс по кличке Хоргай

Новосибирцы вернулись из экспедиции в Горный Алтай — они получили с фотоловушек снимки снежных барсов, козерогов, аргали и других животных.


«Нам очень повезло с погодой — Алтай встретил нас приветливо. Даже временами на вершинах был штиль — такое в горах можно редко встретить», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор экспедиции «По следам снежного барса», новосибирец Игорь Паутов.


На Семинском перевале
На Семинском перевале


Преодолевать десятки километров было не всегда просто
Преодолевать десятки километров было не всегда просто


В состав экспедиции в этом году вошли 14 человек, из них 8 новосибирцев. Остальные участники были из Барнаула, Горного Алтая, Екатеринбурга, Москвы, Белгорода. Значительную часть команды составили добровольцы, которые уже участвовали в предыдущих экспедициях. С 26 мая по 3 июня они прошли десятки километров по горным маршрутам, исследовали несколько гребней хребта Чихачёва. В итоге участникам экспедиции удалось проверить 12 фотоловушек и установить 5 новых.


Алтайские козероги, попавшие в фотоловушку
Алтайские козероги, попавшие в фотоловушку


Традиционное коллективное фото с флагом экспедиции
Традиционное коллективное фото с флагом экспедиции


Традиционно на камеры попались сурки, горные бараны (аргали), козероги, дикий кот манул и, конечно же, снежный барс (ирбис). Копытные попадают в фотоловушки всё реже. Они уходят дальше от тех мест, где строят турбазы и «организовывают прочую хозяйственную деятельность», подчеркнул собеседник.


Участники экспедиции при помощи квадрокоптера получили фото- и видеокадры, которые объединили для создания красивого ролика


Из ирбисов в объектив камеры попал снежный барс по кличке Хоргай. Остальные снимки с ирбисами сейчас находятся в обработке. Возможно, на них есть и другие дикие кошки. Чтобы это понять, нужно сличить пятна на шкуре, пояснил организатор экспедиции.


Снимок от 26 мая
Снимок от 26 мая


«26 мая в Горном Алтае отмечался День снежного барса, к тому же это был день начала экспедиции. Ирбис, как мы выяснили позже, попался в фотоловушку как раз в этот день», — поделился любопытным наблюдением Игорь Паутов.


Руководитель экспедиции Сергей Спицын
Руководитель экспедиции Сергей Спицын


Участники экспедиции
Участники экспедиции


В целом никаких серьёзных накладок во время экспедиции не было, в основном мелкие неурядицы, например пробитое на камнях колесо. «Были трудные дальние выходы в походы. На них мы затрачивали до 14 часов», — отметил собеседник. 


Результаты экспедиции организаторы используют для мониторинга численности ирбисов и копытных в Горном Алтае.


Петроглиф, найденный неподалёку от полевого лагеря
Петроглиф, найденный неподалёку от полевого лагеря


Добровольцы ездят в Горный Алтай и проверяют фотоловушки на снежного барса уже не первый год. В прошлом году в Новосибирске проходила выставка «Тайная жизнь духа гор», где были представлены фотографии с трех экспедиций, в том числе той, что проходила прошлым летом на хребте Чихачёва на юго-востоке Алтайских гор.


В этом году экспедиция «По следам снежного барса» была посвящена памяти сотрудницы Алтайского заповедника Ирины Филус — одной из первых исследователей снежного барса и аргали на Алтае.

Ольга Власова
Фотографии и видео предоставлены участниками экспедиции, vk.com/snowleoexpeditiongroup

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