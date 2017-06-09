Новосибирцы привезли с Горного Алтая ролик со снежным барсом

Снежный барс по кличке Хоргай

Новосибирцы вернулись из экспедиции в Горный Алтай — они получили с фотоловушек снимки снежных барсов, козерогов, аргали и других животных.





«Нам очень повезло с погодой — Алтай встретил нас приветливо. Даже временами на вершинах был штиль — такое в горах можно редко встретить», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор экспедиции «По следам снежного барса», новосибирец Игорь Паутов.





На Семинском перевале





Преодолевать десятки километров было не всегда просто





В состав экспедиции в этом году вошли 14 человек, из них 8 новосибирцев. Остальные участники были из Барнаула, Горного Алтая, Екатеринбурга, Москвы, Белгорода. Значительную часть команды составили добровольцы, которые уже участвовали в предыдущих экспедициях. С 26 мая по 3 июня они прошли десятки километров по горным маршрутам, исследовали несколько гребней хребта Чихачёва. В итоге участникам экспедиции удалось проверить 12 фотоловушек и установить 5 новых.





Алтайские козероги, попавшие в фотоловушку





Традиционное коллективное фото с флагом экспедиции





Традиционно на камеры попались сурки, горные бараны (аргали), козероги, дикий кот манул и, конечно же, снежный барс (ирбис). Копытные попадают в фотоловушки всё реже. Они уходят дальше от тех мест, где строят турбазы и «организовывают прочую хозяйственную деятельность», подчеркнул собеседник.





Участники экспедиции при помощи квадрокоптера получили фото- и видеокадры, которые объединили для создания красивого ролика





Из ирбисов в объектив камеры попал снежный барс по кличке Хоргай. Остальные снимки с ирбисами сейчас находятся в обработке. Возможно, на них есть и другие дикие кошки. Чтобы это понять, нужно сличить пятна на шкуре, пояснил организатор экспедиции.





Снимок от 26 мая





«26 мая в Горном Алтае отмечался День снежного барса, к тому же это был день начала экспедиции. Ирбис, как мы выяснили позже, попался в фотоловушку как раз в этот день», — поделился любопытным наблюдением Игорь Паутов.





Руководитель экспедиции Сергей Спицын





Участники экспедиции





В целом никаких серьёзных накладок во время экспедиции не было, в основном мелкие неурядицы, например пробитое на камнях колесо. «Были трудные дальние выходы в походы. На них мы затрачивали до 14 часов», — отметил собеседник.





Результаты экспедиции организаторы используют для мониторинга численности ирбисов и копытных в Горном Алтае.







Петроглиф, найденный неподалёку от полевого лагеря





Добровольцы ездят в Горный Алтай и проверяют фотоловушки на снежного барса уже не первый год. В прошлом году в Новосибирске проходила выставка «Тайная жизнь духа гор», где были представлены фотографии с трех экспедиций, в том числе той, что проходила прошлым летом на хребте Чихачёва на юго-востоке Алтайских гор.



В этом году экспедиция «По следам снежного барса» была посвящена памяти сотрудницы Алтайского заповедника Ирины Филус — одной из первых исследователей снежного барса и аргали на Алтае.