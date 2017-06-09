Бегущий из Москвы в Пекин ультрамарафонец прибежал в Новосибирск

Александр Капер прибежал в Новосибирскую область на 83-й день марафона Москва — Пекин
Александр Капер прибежал в Новосибирскую область на 83-й день марафона Москва — Пекин

Вчера, 8 июня, ультрамарафонец Александр Капер, бегущий из Москвы в Пекин, прибежал в Новосибирск.


В своем Instagram 35-летний бегун и бизнесмен Александр Капер опубликовал фото из Новосибирска, подписав: «Ура, я добежал от Москвы до Новосибирска. Для меня это очень важно!».

В городе бегун встретился со своими друзьями, покатался по Оби на моторной лодке. 9 июня Капер стал гостем ХIV областных соревнований по лёгкой атлетике на призы заслуженного тренера РСФСР Якова Розенфельда, которые проходят на стадионе «Спартак», сообщается в группе спортсмена в соцсети «ВКонтакте».


Также бегун поучаствует в беговой экскурсии по Новосибирску, которая сегодня в 19:00 начнется от Новосибирской областной научной библиотеки. А 11 июня Капер примет участие в пробеге памяти Валерия Рыцарева на лыжной базе им. А.Тульского.

Супер ощущения! #пробегувсюстрану #МоскваПекин #обь #новосибирск

Публикация от Александр Капер (@runkaper)

В Новосибирскую область ультрамарафонец прибежал 25 мая. Он рассказывал НГС.НОВОСТИ, что намерен за 200 дней пробежать 8 тыс. км. «Утром я просыпаюсь в автодоме, завтракаю, пробегаю 20 км, потом обедаем, бегу дальше. В день я преодолеваю порядка 40 км с одной остановкой на обед. Вечером отдыхаю», — говорит бегун. Параллельно с ним передвигается команда людей на машине.


Справка: Александр Капер за свои забеги прозван журналистами российским Форрестом Гампом. Например, в апреле 2016 года Капер в одиночку пробежал ультрамарафон из Самары в Москву (через Казань) длиной 1500 км. В октябре 2016 года Александр организовал миротворческий марафон по территории Донецкой и Луганской Народных Республик, за три дня Капер и другие бегуны преодолели более 150 км по территории военных действий. 1 января 2017 года он обежал Москву по МКАД 109 км при температуре 14 градусов. Кроме того, в активе бегуна множество многокилометровых забегов по России.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено Марией Капер (1), instagram.com/runkaper (2)
Видео instagram.com/runkaper

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