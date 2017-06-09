В элитном ресторане начали подавать летний суп на жидком азоте





Новосибирский ресторан высокой кухни Puppen Haus начал использовать подставки с жидким азотом для подачи окрошки.



Публикация от Ресторан #PuppenHaus. (@puppenhaus.resto) Июн 7 2017 в 9:53 PDT

Сжиженный газ наливается в специальную подставку, на которой устанавливается массивная миска с супом. Азот в данном случае используется как для охлаждения блюда, так и для создания декоративного «дыма». Стоит порция такой окрошки 250 руб. Как рассказали в Puppen Haus, таким образом в заведении подают и устрицы.







Использование жидкого азота на состязании бариста в Новосибирске. Фото Стаса Соколова





Температура кипения азота — 195 градусов по Цельсию. Жидкий азот нередко используется в кулинарии как безопасный (в обычном воздухе его доля составляет 78 %) газ, который можно использовать для быстрого охлаждения продуктов. Например, в ресторане «Библиотека» с помощью жидкого азота прямо в зале перед гостями делают сорбеты (десерт из замороженного сока фруктов и ягод).

Публикация от Ресторан Библиотека (@biblioteka_restoran) Июл 10 2016 в 3:04 PDT

Жидкий азот не единственное состояние этого газа, в котором его используют рестораторы. На прошлой неделе в районе метро «Студенческая» открылась кофейня, в которой с помощью сжатого азота газируют холодный кофе и чай.

