В элитном ресторане начали подавать летний суп на жидком азоте

В элитном ресторане начали подавать летний суп на жидком азоте (видео)


Новосибирский ресторан высокой кухни Puppen Haus начал использовать подставки с жидким азотом для подачи окрошки.

Сжиженный газ наливается в специальную подставку, на которой устанавливается массивная миска с супом. Азот в данном случае используется как для охлаждения блюда, так и для создания декоративного «дыма». Стоит порция такой окрошки 250 руб. Как рассказали в Puppen Haus, таким образом в заведении подают и устрицы.


Использование жидкого азота на состязании бариста в Новосибирске. Фото Стаса Соколова
Использование жидкого азота на состязании бариста в Новосибирске. Фото Стаса Соколова


Температура кипения азота — 195 градусов по Цельсию. Жидкий азот нередко используется в кулинарии как безопасный (в обычном воздухе его доля составляет 78 %) газ, который можно использовать для быстрого охлаждения продуктов. Например, в ресторане «Библиотека» с помощью жидкого азота прямо в зале перед гостями делают сорбеты (десерт из замороженного сока фруктов и ягод).

Жидкий азот не единственное состояние этого газа, в котором его используют рестораторы. На прошлой неделе в районе метро «Студенческая» открылась кофейня, в которой с помощью сжатого азота газируют холодный кофе и чай.

Стас Соколов
Фото instagram.com/puppenhaus.resto (1), автора (2), instagram.com/biblioteka_restoran (3)
Видео instagram.com/puppenhaus.resto

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