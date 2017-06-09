Новосибирский хоккеист попал в список кандидатов в сборную России

Кроме Степана Санникова в список основного состава вошли 49 человек
Кроме Степана Санникова в список основного состава вошли 49 человек

26-летний нападающий новосибирского ХК «Сибирь» Степан Санников попал в список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон 2017/18.


На сайте Министерства спорта России появился список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон 2017/2018. Документ утвержден 31 мая замминистра спорта РФ Сергеем Косиловым.


В список основного состава вошли 50 человек, в том числе нападающий новосибирского ХК «Сибирь» Степан Санников. Кроме него в списке: Никита Гусев, Евгений Дадонов, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачёв (все — ХК СКА), Сергей Андронов, Артём Блажиевский, Богдан Киселевич, Илья Сорокин, Иван Телегин (все — ХК ЦСКА), Артём Ильенко, Александр Кадейкин (все — ХК «Локомотив») и другие хоккеисты.


При этом в список не попали нападающие Евгений Малкин и Александр Овечкин, а также вратарь Сергей Бобровский, выступающие сейчас в НХЛ.


При этом в пресс-службе Федерации хоккея России заявили, что список кандидатов в сборные подаётся в минспорта для внутреннего пользования и в него включены хоккеисты, выступавшие за сборные команды России в 2017 году. «Наличие или отсутствие тех или иных фамилий в списке с точки зрения дальнейшего приглашения в сборную ровным счётом ничего не значит, так как по ходу следующего сезона он будет неоднократно меняться в зависимости от обстоятельств», — сообщили изданию «Чемпионат.com» в пресс-службе ФХР.


Кроме Степана Санникова из новосибирцев в список кандидатов в сборные попал 19-летний Константин Шарапов из ХК «Сибирские снайперы». Он вошёл в состав сборной юниоров до 20 лет.


Нападающий и капитан новосибирского клуба «Сибирь» Степан Санников уже не первый раз становится игроком сборной России. А в феврале Санникова назначили капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх.

Ксения Евдокимова
Фото hcsibir.ru

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