Длинные выходные будут холодными и дождливыми

Дожди прекратятся только днём в понедельник
Дожди прекратятся только днём в понедельник

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на предстоящие выходные: в регионе будет дождливо и прохладно.


«К нам приблизились циклоны из районов Зауралья и Северного Казахстана. Их влияние распространяется практически на все Южно-Сибирские регионы, поэтому активизировалась зона осадков. Вчера днём и сегодня ночью интенсивность осадков достигала по нашей области до 6–11 мм за полусутки, а в Кемеровской и Томской областях — до 11–19 мм за полусутки. Это уже класс достаточно сильных осадков. Ливневые дожди сопровождаются грозами, порывистыми ветрами силой до 15–18 м/с.


И в общем-то мы полагаем, что эта система будет распространяться и в выходные дни на наши регионы», 


— рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Синоптики полагают, что самые сильные дожди ждут жителей Новосибирской области в субботу, 10 июня, и в последующую ночь. Порывы ветра при этом могут достигать 17–22 м/с.


Кроме того, в Новосибирской области в целом станет прохладнее. Ночная температура в конце недели будет держаться на уровне +7…+13 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +16…+22 градусов, уточняет Ренад Ягудин.


На сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщается, что в Новосибирске в субботу, 10 июня, будет +13…+15 градусов ночью и +19…+21 днём. В воскресенье, 11 июня, ночная температура понизится до +10…+12 градусов, а дневная — до +18…20. Как и в целом по области, в эти дни в городе прогнозируются дожди.


По словам Ренада Ягудина, в понедельник, 12 июня, в Новосибирскую область могут прийти более холодные воздушные массы. Особенно это отразится на ночной температуре, которая, согласно прогнозу, понизится до +4…+9 градусов. Зато осадки днём должны прекратиться.


Ранее синоптики сообщали, что в целом июнь в Новосибирской области будет на 1–2 градуса теплее нормы, а количество осадков будет соответствовать норме (30–60 мм). 

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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