Власти решили поставить пешеходные заборы в 50 местах

Пешеходные ограждения установят в почти пяти десятках мест
Пешеходные ограждения установят в почти пяти десятках мест

Мэрия Новосибирска объявила масштабную закупку на установку пешеходных заборов. 


Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса разместил 8 июня на сайте госзакупок два лота. Мэрия ищет подрядчика для установки пешеходных ограждений вдоль дорог. Работы должны быть выполнены до 1 сентября.


«Пешеходные ограждения устанавливаются на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети для исключения перехода пешеходами проезжей части в неустановленных местах», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.


Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня, сам аукцион состоится 3 июля. Работы по установке ограждений должны быть выполнены до 1 сентября. 


Начальная (максимальная) цена первого лота — 6,1 млн руб., второго лота — 3,4 млн руб. 


Пешеходные ограждения установят по следующим адресам: ул. Ельцовская, 5, перекрёсток ул. Дуси Ковальчук и Переездная, перекрёсток ул. Мичурина и Ядринцевская, ул. Народная, 10, ул. Достоевского, 77, ул. Крылова, 44, перекрёсток ул. Волочаевская и Почтовый 7-й переулок, ул. Доватора, 27/1, перекрёсток ул. Тюленина и Гребенщикова, ул. Родники, 4, ул. Ереванская, 14, ул. Красногорская, 54, перекрёсток ул. Танковая и Народная, вдоль остановки «Магазин "Маяк"» на ул. Фадеева, ул. Народная, 67, ул. Ельцовская, 31, ул. Земнухова, 13, ул. Столетова, 22, ул. Кочубея, 11.


Также в списке: перекрёсток ул. Писарева и Ипподромская, перекрёсток ул. Фрунзе и Семьи Шамшиных, ул. Макаренко, 25/1, ул. Красный проспект, 67, перекрёсток ул. Советская и Достоевского, перекрёсток ул. Советская и Державина, перекрёсток ул. Большевистская и Днепрогэсовская, перекрёсток ул. Большевистская и Южный спуск, ул. Бориса Богаткова, 184.


Во втором лоте адреса: ул. Мира, 1, ул. Новогодняя, 14, перекрёсток ул. Тюменская и Балканская, ул. Чигорина, 8, ул. Бурденко, 55, остановка «Новогодняя» на ул. Первомайская, перекрёсток ул. Забалуева и Колхидская, остановка «Микрорайон "Весенний"» на ул. Первомайская, остановка «Переходный мост» на ул. Первомайская, перекрёсток ул. Первомайская и Физкультурная, перекрёсток ул. Первомайская и Эйхе, остановка «Инская» на ул. Первомайская, ул. Станиславского, 15, перекрёсток ул. Станиславского и Пархоменко, перекрёсток ул. Титова и Серафимовича, перекрёсток ул. Пархоменко и Пермская, перекрёсток ул. Титова и Пермская, ул. Зорге, 39, ул. Зорге, 21 и ул. Троллейная, 87. 


Пешеходные ограждения установят по муниципальной программе «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016–2020 гг.


Также этим летом в городе пройдёт масштабный ремонт дорог, на это власти хотят потратить около 1 млрд руб. Работы должен оплатить бюджет по программе «Безопасные и качественные дороги». На первом этапе программы предстоит убрать очаги ДТП — заменить дорожное покрытие, сделать островки безопасности, нанести разметку и поставить дорожные знаки.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

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