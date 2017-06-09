Полиция объявила в розыск скрывшуюся с места ДТП серую «Ладу»

Автоинспекторы ищут серую «Ладу», сбившую женщину на Мочищенском шоссе
Автоинспекторы ищут серую «Ладу», сбившую женщину на Мочищенском шоссе

Новосибирские автоинспекторы разыскивают серую «Ладу Гранту», которая утром 9 июня сбила женщину на Мочищенском шоссе и уехала с места ДТП.


«На Мочищенском шоссе в 9 часов утра была сбита женщина в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. С места ДТП скрылась машина, которая сейчас находится в розыске. Это "Лада Гранта" серого цвета, номер В 593 ХР, 154-й регион», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло напротив дома № 4 на Мочищенском шоссе.


В ГИБДД уточнили, что «скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу. Как она себя чувствует, пока неизвестно.


Всех, кто знает о местонахождении серой «Лады», автоинспекторы просят позвонить по телефону: 232-23-35 или 232-23-19.


Двумя днями ранее трамвай № 18 сбил женщину, которая перебегала трамвайные пути на ул. Петухова.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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