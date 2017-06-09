Власти объявили о сужении загруженной улицы на месяц

Ул. Фабричная
Ул. Фабричная

Власти Новосибирска решили на 13 метров сузить ул. Фабричную в Железнодорожном районе.


Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 6 июня.


«Постановляю ввести временное ограничение движения транспортных средств с 10.07.2017 по 13.08.2017 путём сужения проезжей части по ул. Фабричной на 13 м в районе здания № 11 и по пер. Пристанскому на 7,5 м на пересечении с ул. Фабричной», — говорится в постановлении мэра.


Дороги сузят с 10 июля по 13 августа
Дороги сузят с 10 июля по 13 августа


Дорогу сузят из-за земляных работ при капитальном ремонте тепловой сети по ул. Фабричной, которые будет проводить АО «ТеплоЭнергоСтрой». На дороге компания должна будет поставить дорожные знаки.


Ул. Фабричную за последние несколько месяцев сужают не первый раз: в мае дорогу в районе дома № 12 сужали на 4 метра.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой, фрагмент справочника 2ГИС

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