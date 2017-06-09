В Калининском районе на сутки перестанут работать трамваи

Ремонт путей остановит движение трамваев № 11 и 14
Ремонт путей остановит движение трамваев № 11 и 14

В Калининском районе Новосибирска продолжается ремонт трамвайных путей – из-за этого трамваи № 11 и 14 приостановят свою работу на сутки.


«С 5 часов 10 июня до 5 часов 11 июня закрывается движение трамваев на участке от пересечения ул. Волочаевской и пр. Дзержинского до площади им. Калинина и конечного остановочного пункта "Сосновый бор". На этот период закрываются трамвайные маршруты № 11 "Золотая горка – площадь им. Калинина" и № 14 "Сад Мичуринцев – ПКиО "Сосновый бор"», - сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что трамваи прекратят свою работу на сутки из-за того, что рабочие будут менять рельсошпальную решетку на пересечении ул. Учительской и ул. Народной. При этом для удобства пассажиров власти выпустят на линию дополнительный трамвайный маршрут № 14к «Сад Мичуринцев – Гусинобродское шоссе». Кроме того, на время ремонта путей увеличится количество трамваев на маршруте № 5 «Сад Мичуринцев – Золотая горка».


В прошлые выходные из-за ремонта путей трамваи № 11 и 14 уже прекращали работу на сутки

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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