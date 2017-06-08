Слесарь получил награду за спасение детей из огня

Алексей Зуев спас из огня четверых детей и женщину

Спасатели вручили молодому новосибирцу награды за подвиг на пожаре — он вынес из огня четверых детей.





«Парень вовремя нас спас, в нужный момент. Дети чувствуют себя нормально. Когда тушили пожар, они находились в машине сотрудника МЧС и не наблюдали за происходящим, поэтому у них нет испуга от пожара. Ещё раз спасибо нашему спасителю», — поблагодарила 20-летнего Алексея погорелица Ольга Салданова.





Спасатели подарили Алексею Зуеву командирские часы и вручили благодарственное письмо МЧС России. Также его удостоят ведомственной медали «За отвагу на пожаре», сообщили в спасательном ведомстве.





Торжественное чествование проходило в пожарно-спасательной части. Здесь присутствовали спасённые четверо детей и беременная женщина, а также школьники и жители Карасука, узнавшие о мужественном поступке земляка.





Пожар случился в Карасуке 30 апреля. Он начался ночью, поэтому долгое время оставался никем не замеченным, даже жильцами. В доме находились женщина, её двое сыновей и двое племянников, возраст детей от 7 до 12 лет.





Алексей в этот момент проходил мимо. Он увидел сильный дым и вырывающиеся из окон языки пламени. Молодой человек выбил окно, разбудил всех жильцов и начал подзывать их к окну. Пожарные приехали к горящему дому через 4 минуты после вызова. За это время Алексей по очереди вынес на улицу всех детей, а женщина выбралась через окно сама.





Алексей Зуев работает слесарем в локомотивном депо в Карасуке, в июне он уходит в армию.

