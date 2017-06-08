Голодающие дольщики Тульской покинули площадь Ленина

Участники акции пришли к соглашению с властями

Дольщики домов по ул. Тульской завершили голодовку на пл. Ленина.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, в 21:30 участники акции начали собирать вещи.





«Мы приняли решение приостановить сроки голодовки до подписания протокола с властями. [Замминистра строительства] Иван Шмидт сказал, что завтра в протокол внесут изменения, в спорный пункт. Надеемся на это», — заявил представитель инициативной группы Вячеслав Лебедев.





Если дольщиков не удовлетворят договоренности, которые планируется подписать 9 июня, они продолжат голодовку.







Напомним, утром 5 июня в Новосибирске больше 20 человек, купивших квартиры в жилом комплексе на ул. Тульской, 80 и 82, объявили о голодовке. За три дня двух участников акции увезли на «скорой» — у женщин повысилось давление.