Голодающие дольщики Тульской покинули площадь Ленина

Участники акции пришли к соглашению с властями
Участники акции пришли к соглашению с властями

Дольщики домов по ул. Тульской завершили голодовку на пл. Ленина.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, в 21:30 участники акции начали собирать вещи. 


«Мы приняли решение приостановить сроки голодовки до подписания протокола с властями. [Замминистра строительства] Иван Шмидт сказал, что завтра в протокол внесут изменения, в спорный пункт. Надеемся на это», — заявил представитель инициативной группы Вячеслав Лебедев. 


Если дольщиков не удовлетворят договоренности, которые планируется подписать 9 июня, они продолжат голодовку.


Напомним, утром 5 июня в Новосибирске больше 20 человек, купивших квартиры в жилом комплексе на ул. Тульской, 80 и 82, объявили о голодовке. За три дня двух участников акции увезли на «скорой» — у женщин повысилось давление. 

Ольга Власова
Фото Натальи Грединой

Прочтений: 1806
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено