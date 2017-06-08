Покупатель аффинажного завода рассказал о дальнейшей судьбе предприятия

Покупатель Новосибирского аффинажного завода заявил, что не будет его сносить

Учредитель ООО «Центр управления недвижимостью», который 6 июня купил на торгах Новосибирский аффинажный завод (НАЗ), рассказал НГС.НОВОСТИ о предстоящих переменах на предприятии.





Напомним, 6 июня Российский аукционный дом сообщил о продаже НАЗ, выставленного на торги зимой 2016 года. Покупателем стало ООО «Центр управления недвижимостью», предприятие ушло с молотка по минимальной цене — 880 млн руб.





Учредитель ООО «Центр управления недвижимостью» Марина Соколова подтвердила НГС.НОВОСТИ, что организация входит в холдинг AEON, принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Сегодня предприниматель занимает 55-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В корпорацию AEON входит девелоперская компания «АЕОН-Девелопмент», которая продаёт и сдаёт в аренду помещения в башнях «Москвы-Сити». Кроме того, в состав AEON также входят Московский судостроительный и судоремонтный завод, ОАО «Московское речное пароходство», ООО «Столичная судоходная компания». Помимо этого, новосибирский аэропорт Толмачёво входит холдинг «Новапорт», одним из совладельцев которого также является Роман Троценко.





«Судьба вашего завода (НАЗ. — Н.Г.) будет, как была.





Никто сносить его не будет, как работали, так и будут работать, изменений практически никаких не будет»,





— заверила Марина Соколова. Она отметила, что на производстве «всё будет улучшаться по мере того, как будут денежные средства».





Какой объём инвестиций будет направлен на модернизацию НАЗ, Соколова не сказала, сославшись на то, что разработка бюджета ещё идёт. «Но вот реконструкция здания, может быть, и будет», — сказала собеседница. Кроме того, она прогнозирует увеличение мощностей НАЗ. Конкретные сроки она не уточнила.





По оценке директора новосибирской компании RID Analytics Елены Ермолаевой, площадка НАЗ на пересечении ул. Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска — «очень привлекательная». «Производства в таких местах не слишком логичны, потому что земля здесь дороже, не имеет смысла держать на ней производство. Девелоперский проект, конечно, принесет гораздо больше прибыли, а аффинажный завод может располагаться где угодно — в ПЛП, на окраинах и т.д.», — говорит Ермолаева. По её мнению, на 3,3 га, которые сейчас занимает завод, логичнее всего было бы построить жилой комплекс, возможно, бизнес-класса. На этой площади можно возвести 70–80 тыс. кв. м. жилья, считает она, квадратный метр в такой квартире может стоить, по её оценкам, от 60 до 90 тыс. руб.





Однако Марина Соколова в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ подчеркнула, что отдавать участок под застройку не планируют. «Скорее всего, наверное, такого не будет», — сказала Марина Соколова.





Справка: АО «Новосибирский аффинажный завод» — предприятие по производству драгоценных металлов, которое располагается в Октябрьском районе Новосибирска. Аффинаж — это технология, при которой благородные металлы с помощью хлора, серы или электролиза отделяются от загрязняющих примесей. НАЗ производит чистейшие в стране металлы: золото, серебро, платину и палладий. Площадь производственных зданий НАЗ — 15,9 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 3,3 га, на предприятии работает 212 человек. По данным «СПАРК», выручка НАЗ в 2016 году составила 399 млн руб. (в 2015-м она была 468 млн руб.). Чистая прибыль в 2016 году уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущим периодом и составила 50,2 млн руб. (против 108 млн в 2015 году).