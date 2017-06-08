Водитель микроавтобуса погиб в ДТП на ул. Немировича-Данченко

Водитель микроавтобуса погиб на месте

В Кировском районе водитель микроавтобуса скончался при столкновении с припаркованной «ГАЗелью».





ДТП произошло около 18:00 около дома № 135 по ул. Немировича-Данченко.





«Водитель Toyota Town Ace 1977 года рождения не справился с управлением и врезался в стоящую припаркованную "ГАЗель", в результате чего скончался на месте», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





Машина сильно пострадала при столкновении





Очевидцы аварии в социальных сетях сообщают, что в аварии пострадали как минимум два человека. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, «скорая» и спасатели МАСС.







«Проезжали это место час назад. На тротуаре сидел мужчина лет 40 весь в земле и ссадинах. Потом он встал и пошел к "скорой", в руках он держал женскую сумку (видимо, пострадала ещё его спутница). Врачи оказывали помощь кому-то лежавшему на земле между машин», — описала ситуацию на месте происшествия очевидица в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».







В районе аварии скопилась пробка





По информации сервиса Яндекс.Пробки на 18:50, на ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина было значительно затруднено движение.





В сторону Октябрьского моста затор начинался от ул. Телевизионная и тянулся до ул. Сибиряков-Гвардейцев и перед ул. Ватутина. В противоположном направлении машины скопились также перед ул. Ватутина. Было осложнено движение и на самих ул. Ватутина и ул. Сибиряков-Гвардейцев.





В Новосибирской области с начала июня это уже не первая авария со смертельным исходом. Вечером 6 июня в Бердске при столкновении с грузовиком погиб мотоциклист, а 5 июня на Ордынской трассе в аварии погиб гендиректор компании «Строй Сити», духовный лидер азербайджанской диаспоры Новосибирска 60-летний Алиага Бабаев.