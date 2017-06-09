Крупный банк потребовал снести часть ирландского паба

Вывеска Harat's pub

Банк ВТБ24 потребовал от владельцев новосибирского бара Harat's pub на ул. Фрунзе демонтировать «деревянную пристройку» к своему офису.





Бар Harat's pub, которым управляет ООО «Барсучки», арендует помещение по адресу ул. Фрунзе дом 234/1. У заведения имеется два входа — со стороны улицы и с торца здания — именно этот, последний вход и стал причиной судебной тяжбы, отмечается в документах Арбитражного суда.





Владельцы бара соорудили здесь из дерева небольшую конструкцию, окрашенную в фирменные цвета сети Harat's pub. По всей видимости, эта ситуация не устроила владельца помещения — банк ВТБ24, чей офис расположен в этой же части здания.





Как явствует из материалов дела, банк подал иск «о сносе самовольной постройки» в Арбитражный суд по Новосибирской области ещё в начале этого года. Последнее заседание по иску должно было состояться 7 июня, но было перенесено.





Вход в бар с торца здания ул. Фрунзе 234/1

В сибирском офисе ВТБ24 наличие тяжбы с Harat's pub отрицать не стали, но от комментариев на эту тему отказались, мотивируя это тем, что «это частный хозяйственный спор и эта тема не соответствует масштабам банка». В самом Harat's pub отвечать на вопросы устно отказались, попросив прислать их на электронную почту, но на запрос так и не ответили.





Фасад закрытого уже бара на ул. Челюскинцев. Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





Спор по своей сути между банком и баром по поводу уместности рекламной конструкции довольно нетипичен. Обычно в Новосибирске у рестораторов и ритейлеров проблемы возникают с городскими властями, которые требуют у них регулярного согласования вывесок, даже если они установлены уже давно.