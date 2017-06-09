Крупный банк потребовал снести часть ирландского паба

Вывеска Harat's pub
Вывеска Harat's pub

Банк ВТБ24 потребовал от владельцев новосибирского бара Harat's pub на ул. Фрунзе демонтировать «деревянную пристройку» к своему офису.


Бар Harat's pub, которым управляет ООО «Барсучки», арендует помещение по адресу ул. Фрунзе дом 234/1. У заведения имеется два входа — со стороны улицы и с торца здания — именно этот, последний вход и стал причиной судебной тяжбы, отмечается в документах Арбитражного суда.


Владельцы бара соорудили здесь из дерева небольшую конструкцию, окрашенную в фирменные цвета сети Harat's pub. По всей видимости, эта ситуация не устроила владельца помещения — банк ВТБ24, чей офис расположен в этой же части здания. 


Как явствует из материалов дела, банк подал иск «о сносе самовольной постройки» в Арбитражный суд по Новосибирской области ещё в начале этого года. Последнее заседание по иску должно было состояться 7 июня, но было перенесено.

 

Вход в бар с торца здания ул. Фрунзе 234/1
Вход в бар с торца здания ул. Фрунзе 234/1

В сибирском офисе ВТБ24 наличие тяжбы с Harat's pub отрицать не стали, но от комментариев на эту тему отказались, мотивируя это тем, что «это частный хозяйственный спор и эта тема не соответствует масштабам банка». В самом Harat's pub отвечать на вопросы устно отказались, попросив прислать их на электронную почту, но на запрос так и не ответили. 


Фасад закрытого уже бара на ул. Челюскинцев. Фото Стаса Соколова
Фасад закрытого уже бара на ул. Челюскинцев. Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Спор по своей сути между банком и баром по поводу уместности рекламной конструкции довольно нетипичен. Обычно в Новосибирске у рестораторов и ритейлеров проблемы возникают с городскими властями, которые требуют у них регулярного согласования вывесок, даже если они установлены уже давно.

Стас Соколов
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