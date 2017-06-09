Яндекс вычислил самую любимую футбольную команду новосибирцев

Регионы окрашены в цвета самых популярных футбольных клубов 
Регионы окрашены в цвета самых популярных футбольных клубов 

В Новосибирской области по количеству поисковых запросов среди всех футбольных клубов лидирует «Спартак», подсчитали аналитики «Яндекса» 8 июня.


По данным компании, «Спартак» — самый популярный клуб в большинстве регионов, за ними «с заметным отставанием» идут ЦСКА и «Зенит». Топ по Новосибирской области выглядит так: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, Ростов, Краснодар. Статистика составлена по данным поиска Яндекса в период с июля 2015 года по апрель 2017 года. 


Большинство клубов Российской футбольной Премьер-Лиги занимают первое место по количеству запросов в одном регионе, сообщают в компании, а ФК «Сибирь», выступающий в Футбольной национальной лиге, в топ запросов по стране вообще не попал. 


При этом в Новосибирске про «Сибирь» спрашивают чаще, чем в других городах, отмечают в компании, но всё же даже в НСО она заметно уступает по популярности клубам Премьер-Лиги. 


«Увы, "Сибирь" — один из самых непопулярных в поиске российских футбольных клубов. Возможно, дело в том, что Новосибирская область сама по себе не очень "футбольная": в топе регионов России по интересу к матчам она на 65-м месте из 85», — отмечает региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


Сравнение команд по количеству болельщиков и итоговой позиции в чемпионате
Сравнение команд по количеству болельщиков и итоговой позиции в чемпионате


«В целом интерес к матчам в западных регионах выше, чем на востоке. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи — в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый "футбольный" регион России — Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске», — сообщает представитель компании «Яндекс». 


Напомним, 20 мая ФК «Сибирь» завершила сезон в шаге от вылета из ФНЛ, в заключительном матче сезона клуб переиграл московский «Спартак-2» со счетом 2:1. Это позволило новосибирской команде занять в итоговой таблице 15-е место и остаться в ФНЛ на следующий сезон. 

Наталья Гредина 
Изображения предоставлены компанией «Яндекс»

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