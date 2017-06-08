Диковинный сад в Академгородке зарос сорняками
Редчайшая коллекция деревьев-бонсаев в ботсаду СО РАН, которую создал известный новосибирец Юрий Овчинников, заросла сорняками, — но руководство ботсада заверило, что проблемы нет.
«На данное время он зарос сорняком, на дорожках, тропинках трава по колено. Клумбы с редкими растениями дичают и зарастают сорняком», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Валерий Котельников. Он пояснил, что год назад работал волонтёром в ботаническом саду СО РАН, а в начале июня побывал в бонсай-парке ботсада как гость.
Волонтёр заверил, что бонсай-парк пришёл в упадок в отсутствие специалиста, создавшего коллекцию, — руководителя группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Юрия Овчинникова (этой весной он показывал НГС свою удивительную коллекцию растений).
«Погибнуть может не только бонсай-парк, но и коллекции редких растений, которые Юрий Викторович собирал по всему миру», — отметил новосибирец.
В соцсетях горожане активно обсуждают состояние коллекции — Валерий Котельников утверждает, что создатель бонсай-парка находится на вынужденном больничном с середины мая из-за ссоры с руководством.
Сам Юрий Овчинников подтвердил, что ушёл на больничный, а теперь и в отпуск, не только по состоянию здоровья («там всё сложнее»), и что некий конфликт с руководством действительно был, но подробнее рассказывать не стал. Он затруднился сказать, когда ему удастся выйти на работу.
Директор ботанического сада Евгений Банаев комментируя информацию о ссоре Овчинникова с руководством категорично заявил, что «всё это неправда».
«Юрий Викторович не из-за этого на больничном, видимо, здоровье не железное, человек, может, просто устал.
Он никуда не исчезал — как он есть главный специалист ботанического сада, так и есть главный специалист. Сейчас он написал заявление в отпуск — это его право», — заверил Евгений Банаев. Что касается состояния коллекции в бонсай-парке, директор отметил, что на территории ботсада сейчас идут «уходные работы».
Ранее ботанический сад СО РАН уже вызвал раздражение горожан — в 2016 году посетители ботсада возмутились платным входом на территорию.
Мария Морсина
Фото Валерия Котельникова (1, 3), Веры Сальницкой (2)