Диковинный сад в Академгородке зарос сорняками

Бывший волонтёр ботсада побывал в бонсай-парке на выходных и ужаснулся его состоянием

Редчайшая коллекция деревьев-бонсаев в ботсаду СО РАН, которую создал известный новосибирец Юрий Овчинников, заросла сорняками, — но руководство ботсада заверило, что проблемы нет.





«На данное время он зарос сорняком, на дорожках, тропинках трава по колено. Клумбы с редкими растениями дичают и зарастают сорняком», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Валерий Котельников. Он пояснил, что год назад работал волонтёром в ботаническом саду СО РАН, а в начале июня побывал в бонсай-парке ботсада как гость.





Волонтёр заверил, что бонсай-парк пришёл в упадок в отсутствие специалиста, создавшего коллекцию, — руководителя группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Юрия Овчинникова (этой весной он показывал НГС свою удивительную коллекцию растений).







Юрий Овчинников — создатель коллекции бонсаев — ушёл на больничный, а теперь в отпуск

«Погибнуть может не только бонсай-парк, но и коллекции редких растений, которые Юрий Викторович собирал по всему миру», — отметил новосибирец.





В соцсетях горожане активно обсуждают состояние коллекции — Валерий Котельников утверждает, что создатель бонсай-парка находится на вынужденном больничном с середины мая из-за ссоры с руководством.







Сам Юрий Овчинников подтвердил, что ушёл на больничный, а теперь и в отпуск, не только по состоянию здоровья («там всё сложнее»), и что некий конфликт с руководством действительно был, но подробнее рассказывать не стал. Он затруднился сказать, когда ему удастся выйти на работу.







Руководство ботсада заверило, что сейчас на территории ведутся «уходные работы»

Директор ботанического сада Евгений Банаев комментируя информацию о ссоре Овчинникова с руководством категорично заявил, что «всё это неправда».





«Юрий Викторович не из-за этого на больничном, видимо, здоровье не железное, человек, может, просто устал.





Он никуда не исчезал — как он есть главный специалист ботанического сада, так и есть главный специалист. Сейчас он написал заявление в отпуск — это его право», — заверил Евгений Банаев. Что касается состояния коллекции в бонсай-парке, директор отметил, что на территории ботсада сейчас идут «уходные работы».





Ранее ботанический сад СО РАН уже вызвал раздражение горожан — в 2016 году посетители ботсада возмутились платным входом на территорию.

