Новосибирцев ждут перекрытия в центре города в ближайшие выходные
В Новосибирске в День России, 12 июня, будет перекрыта ул. Депутатская и ограничено движение на ряде других улиц.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытия и временные ограничения движения нужны, чтобы обеспечить безопасность движения и общественного порядка во время праздника.
С 8:00 до 18:00 будет перекрыто движение по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
Временно ограничивается движение транспортных средств:
С 10:00 до 12:00:
— по нечётной стороне ул. Восход на участке от пл. Пименова до Октябрьского моста;
— по Октябрьскому мосту в сторону ул. Немировича-Данченко по правой стороне движения;
— по нечётной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от пл. Лыщинского до пересечения с ул. Станиславского;
— по нечётной стороне ул. Станиславского на участке от пересечения с ул. Немировича-Данченко до пл. Труда;
— от пл. Труда до пл. Энергетиков;
— по чётной стороне пр. Энергетиков на участке от пл. Энергетиков до Димитровского моста;
— по Димитровскому мосту в сторону пр. Димитрова по правой стороне движения;
— по чётной стороне пр. Димитрова на участке от Димитровского моста до пересечения с Вокзальной магистралью;
— по чётной стороне Вокзальной магистрали на участке от пр. Димитрова до пересечения с ул. Советской;
— по чётной стороне ул. Орджоникидзе на участке от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Мичурина.
С 11:30 до 12:00:
— по нечётной стороне ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской;
— по нечётной стороне Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного проспекта;
— по чётной стороне Красного проспекта до ул. Орджоникидзе;
— ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
Все временные ограничения власти обозначат дорожными знаками и информационными щитами.
Не все новосибирцы решили провести праздники в городе, сегодня оказалось, что некоторые жители города собрались отпраздновать День России в Бишкеке и Барселоне.
Мария Шевлягина
Фото Анны Золотовой
Схема yandex.ru/maps