Новосибирцев ждут перекрытия в центре города в ближайшие выходные

Днём 12 июня полностью перекрыт на весь день будет только один участок — на ул. Депутатской

В Новосибирске в День России, 12 июня, будет перекрыта ул. Депутатская и ограничено движение на ряде других улиц.





Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытия и временные ограничения движения нужны, чтобы обеспечить безопасность движения и общественного порядка во время праздника.











С 8:00 до 18:00 будет перекрыто движение по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.







Временно ограничивается движение транспортных средств:







С 10:00 до 12:00:



— по нечётной стороне ул. Восход на участке от пл. Пименова до Октябрьского моста;



— по Октябрьскому мосту в сторону ул. Немировича-Данченко по правой стороне движения;



— по нечётной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от пл. Лыщинского до пересечения с ул. Станиславского;



— по нечётной стороне ул. Станиславского на участке от пересечения с ул. Немировича-Данченко до пл. Труда;



— от пл. Труда до пл. Энергетиков;



— по чётной стороне пр. Энергетиков на участке от пл. Энергетиков до Димитровского моста;



— по Димитровскому мосту в сторону пр. Димитрова по правой стороне движения;



— по чётной стороне пр. Димитрова на участке от Димитровского моста до пересечения с Вокзальной магистралью;



— по чётной стороне Вокзальной магистрали на участке от пр. Димитрова до пересечения с ул. Советской;



— по чётной стороне ул. Орджоникидзе на участке от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Мичурина.







С 11:30 до 12:00:



— по нечётной стороне ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской;



— по нечётной стороне Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного проспекта;



— по чётной стороне Красного проспекта до ул. Орджоникидзе;



— ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.







Все временные ограничения власти обозначат дорожными знаками и информационными щитами.





Не все новосибирцы решили провести праздники в городе, сегодня оказалось, что некоторые жители города собрались отпраздновать День России в Бишкеке и Барселоне.