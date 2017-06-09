Новосибирцев ждут перекрытия в центре города в ближайшие выходные

Днём 12 июня полностью перекрыт на весь день будет только один участок — на ул. Депутатской
Днём 12 июня полностью перекрыт на весь день будет только один участок — на ул. Депутатской

В Новосибирске в День России, 12 июня, будет перекрыта ул. Депутатская и ограничено движение на ряде других улиц.


Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытия и временные ограничения движения нужны, чтобы обеспечить безопасность движения и общественного порядка во время праздника.



С 8:00 до 18:00 будет перекрыто движение по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.


Временно ограничивается движение транспортных средств:


С 10:00 до 12:00:

— по нечётной стороне ул. Восход на участке от пл. Пименова до Октябрьского моста;

— по Октябрьскому мосту в сторону ул. Немировича-Данченко по правой стороне движения;

— по нечётной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от пл. Лыщинского до пересечения с ул. Станиславского;

— по нечётной стороне ул. Станиславского на участке от пересечения с ул. Немировича-Данченко до пл. Труда;

— от пл. Труда до пл. Энергетиков;

— по чётной стороне пр. Энергетиков на участке от пл. Энергетиков до Димитровского моста;

— по Димитровскому мосту в сторону пр. Димитрова по правой стороне движения;

— по чётной стороне пр. Димитрова на участке от Димитровского моста до пересечения с Вокзальной магистралью;

— по чётной стороне Вокзальной магистрали на участке от пр. Димитрова до пересечения с ул. Советской;

— по чётной стороне ул. Орджоникидзе на участке от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Мичурина.


С 11:30 до 12:00:

— по нечётной стороне ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской;

— по нечётной стороне Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по чётной стороне Красного проспекта до ул. Орджоникидзе;

— ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.


Все временные ограничения власти обозначат дорожными знаками и информационными щитами.


Не все новосибирцы решили провести праздники в городе, сегодня оказалось, что некоторые жители города собрались отпраздновать День России в Бишкеке и Барселоне.

Мария Шевлягина
Фото Анны Золотовой
Схема yandex.ru/maps

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