Стала известна личность одного из пострадавших в смертельном ДТП «Шевроле» и «Лексуса»

Виктор Кудрин

В ДТП на Ордынской трассе, произошедшем 5 июня, пострадал ветеран труда и известный строитель Новосибирска 79-летний Виктор Кудрин.







«Одним из пострадавших пассажиров автомобиля Chevrolet является заслуженный ветеран труда — Кудрин Виктор Александрович 1937 года рождения. В момент страшной аварии он находился на пассажирском сиденье "Шевроле", как раз с той стороны, куда и пришёлся удар "Лексуса". После столкновения свидетели аварии помогли ему и остальным пострадавшим покинуть кузов раскуроченного автомобиля», — рассказал 8 июня НГС.НОВОСТИ сын Виктора Кудрина Алексей.







Алексей добавил, что Виктор Кудрин, его жена и другой их сын в день аварии возвращались в Новосибирск с дачи — «Лексус» и «Шевроле» столкнулись на 57-м км Ордынской трассы днём 5 июня. Водитель «Лексуса» — гендиректор компании «Строй Сити», духовный лидер азербайджанской диаспоры Новосибирска 60-летний Алиага Бабаев — погиб на месте аварии.







По словам Алексея Кудрина, очевидцы аварии вовремя обесточили проводку «Шевроле» и этим помогли избежать ещё более страшной трагедии, так как машина была серьёзно повреждена, а пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из салона.





После аварии Виктора Кудрина отвезли в Ордынскую центральную районную больницу, там ему оказали первую медпомощь, сделали рентген, наложили швы и отпустили домой. На следующий день, 6 июня, состояние пенсионера ухудшилось, и его направили в горбольницу № 1.





После обследования врачи немедленно госпитализировали Кудрина. По словам его сына, сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.







Виктор Кудрин окончил НИИЖТ, его основная специализация — строительство промышленных и бытовых объектов. Он работал управляющим в «СибЭлеваторСтрой» и руководил строительством промышленных объектов по Западно-Сибирскому и Дальневосточному регионам. В 1988 году в составе строительно-спасательных отрядов Минстроя СССР поехал ликвидировать последствия землетрясения в Армении.





До выхода на пенсию Виктор Кудрин руководил строительством и вводом в эксплуатацию жилых объектов в концерне «Сибирь». Под его руководством введено в строй около 1,5 млн кв. м жилья в НСО, в том числе и первая линия микрорайона Горский, рассказал сын Кудрина. Виктор Кудрин был награждён орденами, медалями, грамотами, знаками от Правительства СССР, мэрии Новосибирска и правительства НСО.

