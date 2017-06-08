Новосибирцы первыми в России сделали дубляж американского фильма о тёмной материи

Планетарий сделал дубляж американского фильма «Фантом Вселенной»
Планетарий сделал дубляж американского фильма «Фантом Вселенной»

Новосибирский планетарий продублировал новый американский научный фильм о тёмной материи.


«На русском языке показывается вообще впервые в России. Мы самые первые сделали его перевод, — рассказал звукорежиссёр фильма Антон Ильяшенко. — Есть даже такое общество сферического кино, которое занимается обменом, дистрибуцией полнокупольного кино. Они у нас запросили дорожку с русским переводом».


Название фильма официально переводится как «Фантом Вселенной». «Он рассказывает о чёрной материи. О том, как её открыли, о том, что это вообще может быть такое. Подробно показывается работа адронного коллайдера», — пояснил Ильяшенко.


Продолжительность фильма — 32 минуты. Производство США. Оригинальный текст читает актриса Хильда Суинтон. На русском языке звучит голос новосибирского драматурга Екатерины Галямовой. Текст фильма перевел заместитель директора планетария по научно-методической работе Илья Орлов, звукорежиссёр — Антон Ильяшенко.


По словам начальника отдела полнокупольного контента Новосибирского планетария Юлии Алтуховой, открытый показ фильма состоится в Звездном зале Новосибирского планетария 15 июня в 15:00. Затем он будет включён в афишу планетария вместе с астрономической лекцией.


Трейлер фильма «Фантом Вселенной»


Анна Богданова
Скрин с трейлера к фильму «Фантом Вселенной»
Видео предоставлено Новосибирским планетарием

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