Студенты НГУ сделали кавер на песню проекта Black Star Mafia

«Нет ничего круче, чем моя степень», — поют участники клуба «Максимин»
«Нет ничего круче, чем моя степень», — поют участники клуба «Максимин»

Студенческий клуб экономического факультета НГУ «Максимин» выложил на YouTube ролик с кавер-версией песни «Туса» проекта Тимати Black Star Mafia — в ней поется про жизнь любителей науки.


Участники клуба «Максимин» назвали кавер «Моя степень», исполнителем песни значится Academ Science Mafia (feat. Maximin).


«Когда этот трек («Туса». — К.Е.) только вышел [в апреле 2013 года], полгода или год прошёл, и у нас был очередной капустник. В клипе постоянно скандировалась фраза "Моя туса", так почему бы не сделать "Моя степень". Кто-то услышал, решил приколоться, и давай писать. Писали песню около 2,5 лет. Писали, понимали, что на фоне остальных она слабее, и откладывали в ящик», — рассказал участник клуба «Максимин» Вячеслав Идигешев.


«Нет ничего круче, чем моя степень,

Кандидат наук — моя степень», — звучит припев в песне.


В первый раз участники клуба записали песню в прошлом году, но не сняли к ней видеоряд, поэтому снова отложили. В этом году президент «Максимина» Петр Аверьянов и участники клуба переписали песню и решили снять клип.


«По ходу даже Федорук (ректор НГУ. — К.Е.) спит чаще, чем мы,

Ботаники читают книжки меньше, чем мы,

И в кассе видят стопки денег реже, чем мы,

По ходу лабы в НГУ нет круче, чем мы!» — читают рэп участники «Максимина».



«Снимался клип буквально за 5–6 дней до капустника (в начале мая.  К.Е.). В один прекрасный вечер сели, написали какие-то приколы, которые можно отснять, и снимали клип день на фотостудии и монтировали дня три», — отметил Вячеслав Идигешев.


Премьера клипа состоялась на капустнике, 5 мая, после этого клип выложили в интернет. 


Клип «Туса» проекта Black Star Mafia с 2013 года на YouTube  набрал больше 25 млн просмотров.


Справка: Студенческий клуб экономического факультета НГУ «Максимин» возник в 1972 году, базируется в общежитии № 4. Большой популярностью пользуются выступления студенческого клуба «Максимин» на студенческих капустниках и Днях факультета. Апогеем годового творчества стал весенний капустник клуба, который проходит в Доме ученых СО РАН. Многие члены клуба играли в команде КВН НГУ. Также «Максимин» активно сотрудничал с командой «Дети лейтенанта Шмидта» и играл в команде «Сибирские Сибиряки».


Несколько месяцев назад «Максимин» выложил на YouTube ролик с кавер-версией песни «Между нами тает лед» группы «Грибы» — в ней поется о том, что сложно учиться в вузе. Сейчас клип набрал больше 77 тыс. просмотров.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео youtube.com, канал MaximinClub

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