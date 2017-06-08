В Новосибирске подорожали мобильный интернет и настойка пустырника

Настойка пустырника подорожала на 6,9 %
Настойка пустырника подорожала на 6,9 %

В Новосибирской области за 5 месяцев 2017 года цены на продукты выросли на 1,9 %.


Непродовольственные товары при этом подорожали на 0,8 %, а платные услуги — на 2,4 %, а общий уровень инфляции в регионе достиг 1,5 % с начала года.


«Особенно заметно подорожали капуста белокочанная (на 107,2 %), картофель (на 87,4 %), лук репчатый (на 80,4 %) и свекла (на 45,9 %). Увеличились цены на рыбу охлажденную и мороженую лососевых пород (на 11,4 %), сырки творожные, глазированные шоколадом (на 11,3 %), икру лососевых рыб (на 9,3 %), овощи натуральные консервированные, маринованные (на 8,6 %), пиво отечественное (на 8,2 %), мороженое сливочное (на 7,9 %), сливочное масло (на 7,6 %)», — сообщили в Новосибирскстате.


При этом заметно подешевели огурцы (на 25,1 %), чеснок (на 23,6 %), гречка (на 15,1 %), сахар (на 12,1 %), сухие супы в пакетах (на 9,4 %) и куриные яйца (на 7,9 %).


Минимальный набор продуктов, входящих в потребительскую корзину новосибирцев, в мае 2017 года стоил 4254,73 руб. По сравнению с декабрем 2016 года этот набор стал обходиться на 8,2 % дороже, подсчитали статистики.


Из непродовольственных товаров с начала года заметно подорожали уголь (на 12,2 %), металлочерепица (на 9,9 %), кожаные кроссовки для взрослых (на 9,6 %), женские туфли из искусственной кожи (на 7,6 %), еженедельные газеты (на 6 %), стеклянные рюмки и фужеры (на 5,8 %).


Из лекарств стали дороже йод (на 8,6 %), настойка пустырника (на 6,9 %), нитроглицерин (на 6,7 %) и левомеколь (на 5,9 %). 


Упали цены на валидол (на 20,2 %), медицинские термометры (на 13,4 %), смартфоны (на 8,5 %), мониторы (на 8,1 %), женские кожаные сумки (на 7,7 %), фотоаппараты (на 6,2 %) и стиральные машины-автоматы (на 6,1%).


«Среди платных услуг <…> подорожали минута разговора по сотовой связи местного соединения (на 21,7 %), лечебный массаж (на 18,5 %), посещение музея, выставки (на 16,7 %), проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда (на 16,3 %), полёт в салоне экономического класса самолёта (на 15,1 %)», — сообщили в службе статистики.


Также новосибирцам стали дороже обходиться первичные приемы врача (+13,1 %), физиолечение (+5 %), съёмные протезы (+13,7 %) и коронки (+10,2 %). Помощь юриста в подготовке искового заявления при разводе стала стоить на 10,7 % больше. 


Мобильный интернет подорожал на 6,9 %, занятия в бассейне — на 5,4 %.


«Снижение цен отмечено на удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 14,2 %), аренду однокомнатной (на 6,6 %) и двухкомнатной (на 4,9 %) квартир, плату за пользование потребительским кредитом (на 4,9 %), начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (на 4,6 %)», — рассказали в Новосибирскстате.

Ольга Хмелевская
Фото Smile (Essentials/iStock)

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