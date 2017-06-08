На трёх новосибирских пляжах разрешили купаться

Пляжи «Наутилус», «Звезда» и «У моря Обского» готовы принимать посетителей
Пляжи «Наутилус», «Звезда» и «У моря Обского» готовы принимать посетителей

7 июня стали известны результаты анализов воды на пляжах в Новосибирске — купаться разрешили только на трёх пляжах из пяти. 


«Вчера было открыто для купания три пляжа — городской пляж "Наутилус", "Звезда" в Академгородке и "У моря Обского". На остальных пляжах пока есть нарушения»,


— рассказал сегодня, 8 июня, корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков. 


Напомним, на это неделе происходила апробация воды, результаты анализов стали известны 7 июня. Помимо воды инспекторы проверили общую подготовку территории — открытые пляжи были обработаны от клещей, водолазы обследовали дно, ремонтники покрасили кабинки для переодевания, в воде расставлены буи. 


В этом году власти сообщили, что откроют только пять пляжей. Два оставшихся — пляж «Сан Сити» и Бугринский пляж ещё не готовы к открытию.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 4538
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено