На трёх новосибирских пляжах разрешили купаться

Пляжи «Наутилус», «Звезда» и «У моря Обского» готовы принимать посетителей

7 июня стали известны результаты анализов воды на пляжах в Новосибирске — купаться разрешили только на трёх пляжах из пяти.





«Вчера было открыто для купания три пляжа — городской пляж "Наутилус", "Звезда" в Академгородке и "У моря Обского". На остальных пляжах пока есть нарушения»,





— рассказал сегодня, 8 июня, корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков.





Напомним, на это неделе происходила апробация воды, результаты анализов стали известны 7 июня. Помимо воды инспекторы проверили общую подготовку территории — открытые пляжи были обработаны от клещей, водолазы обследовали дно, ремонтники покрасили кабинки для переодевания, в воде расставлены буи.





В этом году власти сообщили, что откроют только пять пляжей. Два оставшихся — пляж «Сан Сити» и Бугринский пляж ещё не готовы к открытию.