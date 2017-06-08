Строительная компания оставила своих сотрудников без 10 миллионов и попала под уголовное дело

Компания задолжала сотрудникам около 10 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам строительной компании ООО «СМУ № 10».







«Первые обращения от сотрудников организации начали поступать в различные органы и прокуратуру в начале 2016 года. Обращался именно рабочий персонал — монтажники, электрогазосварщики, сотрудники, работающие вахтовым методом на севере», — рассказали НГС.НОВОСТИ в прокуратуре Ленинского района Новосибирска.







Районный прокурор после обращений стал проверять организации и изучил документы бухгалтерии и отдела кадров.





«Была выявлена частичная невыплата свыше 3 месяцев заработной платы 53 работникам организации с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а также 7 работникам с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года. Всего организация задолжала гражданам почти 9,8 млн руб., при этом реальная возможность выплатить зарплату у общества имелась», — сообщили в надзорном ведомстве.





В пресс-службе СУ СКР по НСО уточнили, что, по данным следствия, деньги для выплаты зарплаты лежали на счетах компании. Руководитель организации расходовал их для проведения расчетов с контрагентами.





Следственный отдел по Ленинскому району областного СК рассмотрел материалы проверки и решил возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).







Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.





По данным «СПАРК», владелец и директор строительной компании ООО «СМУ-10» — Олег Макаров. Фирма зарегистрирована в 2010 году. С момента основания в компании сменилось пять руководителей.







Согласно информации на сайте Арбитражного суда, 3 ноября 2016 года якутская компания ООО «Геоиндустрия» подала иск о банкротстве ООО «СМУ-10». Компания задолжала кредитору 2,8 млн руб. 25 мая арбитраж ввёл процедуру банкротства в отношении компании, говорится в карточке дела в базе «Электронное правосудие». Временным управляющим назначен Андрей Школоберда. Заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 29 сентября. По информации в «СПАРК» ООО «Геоиндустрия» занимается строительством жилых и нежилых зданий.





За время подготовки материала корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось дозвониться до «СМУ-10» — все 14 телефонных номеров, указанных в «СПАРК», не отвечали либо были заняты или не обслуживались. Редакция также направила запросы на электронные адреса компании.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой новосибирской компании, в которой работники не получали зарплату весь прошлый год. Руководитель выплатил долги только после проверки организации Госинспекцией труда.