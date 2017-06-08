Ещё одна участница голодовки на площади Ленина уехала на «скорой»

«Скорая помощь» понадобилась двум участницам голодовки на пл. Ленина. На фото — начало голодовки 5 июня
«Скорая помощь» понадобилась двум участницам голодовки на пл. Ленина. На фото — начало голодовки 5 июня

8 июня дольщики домов по ул. Тульской, устроившие голодовку на пл. Ленина в Новосибирске, снова вызвали «скорую помощь» участнице акции.


Сегодня утром врачи «скорой помощи» снова приехали к дольщикам ул. Тульской — участникам голодовки на пл. Ленина. Одна из девушек, Наталья Еловская, почувствовала себя плохо, у неё «поднялось давление», и врачи отвезли её в городскую больницу № 12, рассказали НГС.НОВОСТИ представители общественной организации ЖК «Тульская».


По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, «скорая помощь» действительно привезла девушку в 12-ю больницу, но она отказалась от госпитализации.



Всего в «скорую» обращались 5 участниц голодовки, одну из них увезли в горбольницу № 1 вечером 6 июня. Ранее участник ЖК «Тульская» Вячеслав Лебедев пояснил, что у девушки — гипертонический криз.


Организаторы акции заверили, что как только эти участницы почувствуют себя лучше, они снова присоединятся к голодающим на пл. Ленина.


В пресс-службе губернатора и правительства НСО сегодня также сообщили, что переговоры с активистами продолжаются — 7 июня минстрой и мэрия провели собрание с дольщиками и решили собрать рабочую группу для решения проблемы. Сейчас дольщики всё ещё продолжают голодовку.


Более 20 дольщиков домов-долгостроев по ул. Тульская начали голодовку у памятника Ленину в центре Новосибирска 5 июня. В этот же день власти сообщили, что потребуется 560 млн руб. для завершения объекта.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено Виталием Грибановым

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