Десятки новосибирцев перестали дышать на минуту

Новосибирцы объединились и вместе задержали дыхание на минуту
Новосибирцы объединились и вместе задержали дыхание на минуту

Днём 8 июня у главного корпуса Новосибирского государственного университета прошёл необычный флешмоб — 40 горожан перестали дышать на минуту, чтобы поддержать людей, ожидающих трансплантацию лёгких.


Флешмоб «Задержи дыхание» начался сегодня в 14:00 около главного корпуса НГУ. По оценкам организаторов, в нём поучаствовало примерно 40 человек — они задержали дыхание по команде и продержались около минуты, рассказала НГС.НОВОСТИ автор идеи Оксана Петрова. 


Самый крепкий участник флешмоба затаил дыхание примерно на 1 минуту 15 секунд.


Организаторы флешмоба Оксана Петрова и Светлана Ахмедзянова объездили уже множество городов, чтобы помочь людям, ожидающим трансплантацию лёгких
Организаторы флешмоба Оксана Петрова и Светлана Ахмедзянова объездили уже множество городов, чтобы помочь людям, ожидающим трансплантацию лёгких


По задумке организаторов, так люди лучше смогут понять, каково жить без кислорода и «какой ценой дается борьба за каждый вдох, как прекрасна жизнь после трансплантации».


Такие флешмобы Оксана Петрова и её соратница Светлана Ахмедзянова — обе москвички — проводят в крупных городах России, а также Литвы, Латвии и Эстонии. Уже год они ездят ради этого мероприятия на «Ладе Калине». В Новосибирске девушки оказались впервые — в организации им помогла местная общественная организация помощи больным муковисцидозом (тяжёлое заболевание, поражающее органы дыхания). По словам Оксаны Петровой, самый массовый флешмоб прошёл в Казани (150 человек), а в Калининграде один из участников смог задержать дыхание на 4 минуты. 



«Наш автотур посвящён людям, болеющим муковисцидозом, — особенно тем, кто ожидает пересадку лёгких и находятся сегодня в Москве в листе ожидания, им необходима помощь в оплате жилья, лекарств, оборудования. Сам пробег призван привлечь внимание общества, всей страны», — пояснила Оксана Петрова. 


Девушка сама перенесла в 2015 году пересадку лёгких. «Вторая [организатор] Светлана Ахмедзянова, будучи волонтером в отделении муковисцидоза, потеряла уже не одного своего друга, потому что им не хватило сил дождаться эту спасительную операцию. И вот мы объединились — две оптимистки и авантюристки, отчаянно желающие достучаться хоть до небес, ради того, чтобы кто-то снова смог дышать», — объясняют на сайте проекта.


На уличных флешмобах и на сайте, посвящённом «Задержи дыхание», организаторы собирают деньги для пациентов — и, по словам Оксаны Петровой, им удалось помочь 50 больным.


Завтра, 9 июня, аналогичный флешмоб состоится в 14:00 у Дворца культуры железнодорожников.


Ранее несколько смелых новосибирцев с ВИЧ также устроили флешмоб, чтобы привлечь внимание к своему заболеванию — они молча развернули плакаты, на которых вместо слов были номера талонов к врачам.

Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой НГУ
Видео Оксаны Петровой

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