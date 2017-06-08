В миллиардном договоре муниципальных аптек нашли нарушения

Один из филиалов муниципальной аптечной сети
Один из филиалов муниципальной аптечной сети

ФАС уличила муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» в нарушении антимонопольного законодательства.


Как сообщили 7 июня в УФАС по Новосибирской области, в декабре 2016 года «Новосибирская аптечная сеть» разместила сообщение о том, что она закупает у единственного поставщика парфюмерию и косметику на 1,2 млрд руб. Заказчик решил заключить с поставщиком рамочный договор (т.е. договор с открытыми условиями), поэтому в документах закупки не было технического задания.


«Документация не содержит ни примерного перечня товаров, ни перечня характеристик, позволяющих отнести тот или иной предмет к парфюмерным или косметическим товарам. Таким образом, определить, что именно закупало МП "НАС", не представляется возможным», — отмечают в УФАС.


Как следует из протокола на сайте госзакупок, поставщиком косметики стало ООО «РПБ», договор был рассчитан до 31 января 2017 года и предусматривал поставку 3,5 млн неназванных парфюмерных и косметических средств.


В антимонопольном ведомстве считают, что аптечная сеть не имела права делать закупку у единственного поставщика по рамочному договору, а значит без технического задания, так как это противоречит федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», может привести к ограничению конкуренции и к тому, что заказчик будет неэффективно расходовать деньги. Таким образом, комиссия УФАС по Новосибирской области посчитала, что аптечная сеть нарушила антимонопольное законодательство.


В пресс-службе антимонопольного ведомства пояснили, что теперь материалы этого дела передадут специалисту УФАС, который должен решить, как наказать «Новосибирскую аптечную сеть» и стоит ли её вообще наказывать.


В «Новосибирской аптечной сети» с позицией антимонопольщиков не согласны.


«В соответствии с нормами Гражданского кодекса мы имеем право на заключение рамочного договора», — поясняет начальник юридического отдела «Новосибирской аптечной сети» Анна Ванина. Также она ссылается на письмо Минэкономразвития России от 18 сентября 2015 года, которое разрешает муниципальным предприятиям заключать рамочные договоры с единственным поставщиком.


«Это договор с общими, открытыми условиями, которые далее конкретизируются в конкретных заявках, договорах, спецификациях, т.е. в любой форме (как бы она ни называлась), которая уже будет содержать конкретный перечень товаров, конкретные цифры, т.е. цены этих товаров и конкретный объём. Это уже будет признаваться договором во исполнение данного договора. Если [в течение отведенного времени] мы не заключим ни одного договора в развитие этого рамочного договора, значит, он закончил своё действие, мы никак [с поставщиком] не поработали, никто никому ничем не обязан», — сообщила Анна Ванина.


Юрист пояснила, что поставщик, с которым «Новосибирская аптечная сеть» заключила контракт, согласился работать по такой схеме. При этом компания пообещала поставлять абсолютно любую косметику и парфюмерию по мере того, как у заказчика будет появляться потребность в этих товарах.


Анна Ванина добавила, что в итоге по этому договору «Новосибирская аптечная сеть» никаких товаров не получила, так как они ей не понадобились, и поэтому вообще не потратила денег. Стороны не подписали «ни одной заявки, ни одной спецификации».


«В начале 2017 года предприятием был проведен анализ потребности в товарах в категории "Парфюмерные и косметические средства", и предприятие пришло к выводу об отсутствии потребности в такого рода товарах в объёме на сумму договора. 


Стороны пришли к соглашению о расторжении договора <…> Таким образом, интересы каких-либо лиц, в том числе и собственника [муниципального] имущества, заключением данного договора не нарушены», 


— подытожила Анна Ванина.


По данным «СПАРК-Интерфакс», поставщик аптечной сети ООО «РПБ» зарегистрирован по адресу: ул. 2-я Прокопьевская, 60, пом. 8. Его основная специализация — торговля санитарно-техническим оборудованием, а единственная владелица и директор — Ирина Игнатова, которой принадлежат ещё четыре новосибирские компании — ООО «Интербизнес», ООО «Профкомплект», ООО «Фаворит» и ООО «Эллада». Контактных телефонов ни у одной из этих компаний в открытых источниках нет. 


Ранее антимонопольная служба Новосибирской области уличила снегоплавильную станцию на ул. Федосеева в нарушении закона «О защите конкуренции». В УФАС поясняли, что снег от городских ДЭУ и других организаций фирма принимала по разным ценам.

Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной

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