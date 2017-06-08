В Ленинском районе появилась любимая советским героем «Аэрокобра»

Возле центрального входа в Новосибирский технический колледж установлен любимый самолёт Покрышкина

8 июня возле центрального входа в Новосибирский технический колледж завершена установка истребителя Р-39, который называют «Аэрокоброй».





Истребитель колледжу подарил кандидат исторических наук Владимир Шумилов, который сперва временно предоставил самолёт на 100-летие Покрышкина. «Истребитель у нас временно постоял, потом его забрали для музея Покрышкина. Мы сильно расстроились, тогда Шумилов пообещал нам отдать обломки Як-9. Мы восстановили Як-9, тогда наш министр труда Игорь Шмидт отметил, что у нас [в области] есть обломки Ил-10, второй самолёт мы отреставрировали уже на средства министерства.





После того, как Шумилов заметил, что мы 2 самолёта восстановили, он отдал нам "Аэрокобру", мы отреставрировали его, и 7 июня мы установили истребитель возле колледжа»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора по учебной работе Елена Степанова.





Истребитель Р-39 — американский истребитель периода Второй мировой войны, отличался необычной для своего времени конструкцией. Двигатель самолёта располагался сзади кабины пилота. Советский летчик-ас, герой Советского Союза Александр Покрышкин, который родился в Новосибирске, очень любил эту машину. На ул. Станционной представлен истребитель той же модели, но не оригинал, отметили сотрудники технического колледжа.





Истребитель Р-39





«Стоит заметить, что американская пушка (оригинальная пушка истребителя Р-39. — М.Ш.) обладала чрезвычайно низкой скорострельностью. Покрышкин соединил от одной гашетки (спусковой механизм в ружье. — М.Ш.) включение на стрельбу и пушки, и пулемётов. Результаты не заставили себя ждать, при попадании самолёт противника буквально разрывало на части. На борту самолёта, на котором летал наш земляк, стоял номер "100", а позывной у Покрышкина был "Сотый"», — рассказали в пресс-службы колледжа.





У Александра Покрышкина был позывной «Сотый»





Сейчас работники колледжа создают на своей территории парк с военной техникой. Клуб реконструкции военной техники появился в колледже 4 года назад, сейчас в нём ждут колпак от российского ракетного комплекса «Тополь», добавила Елена Степанова.





В парке рядом с колледжем теперь стоит 3 самолёта времен Великой Отечественной войны





В апреле студенты Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина собрали из частей самолёт-штурмовик Ил-10. Самолёт реставрировали около 20 учащихся колледжа, работы проводили в ресурсном центре «Машиностроитель».