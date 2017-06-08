В Instagram начались трансляции о новосибирской старине

Краеведческий музей решил последовать примеру музеев Москвы

Новосибирский государственный краеведческий музей запустил прямые трансляции из своих фондов.







Трансляции доступны в Instagram музея (museum_for_people) каждый четверг в 13:30.





Первый прямой эфир прошёл сегодня, 8 июня. Зрителей познакомили с новой постоянной экспозицией «История Новосибирской области».





Экскурсовод Александр Корчагин рассказал об освоении Южной Сибири. Эфир посмотрели 32 человека, а одна из зрительниц слушала рассказ об истории области из Лейпцига. Никто из смотрящих не отключался во время просмотра, сообщили в пресс-службе музея.





Зрителям понравилась трансляция

«При помощи трансляций мы решили привлечь внимание более молодой аудитории (от 18 до 30–35 лет) к музею, к истории Новосибирской области», — объяснили задумку в музее. Также трансляции помогут виртуально побывать в музее тем, кто по каким-то причинам не может туда прийти сам.





Идея проведения прямых эфиров из музейных залов в краеведческий музей пришла из Москвы, пояснили в культурном учреждении.







«Мы привезли её [идею] c [фестиваля] "Интермузей", где наши коллеги делились таким опытом. Мы решили, что тоже хотим попробовать. Пока в Сибири никто не занимается подобными вещами», — рассказали в краеведческом музее.





Тема следующей экскурсии — «Время больших надежд». Экскурсовод Наталья Кабакович расскажет о Новосибирской области в 50–60-х годах.





«Надеемся, что найдём своего зрителя и будем развивать проект до последнего», — отметили в пресс-службе.





Трансляции доступны в Instagram только при просмотре с телефонов.







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