Известный новосибирец рассказал о встречах с духами и ритуалах вызова дождя

Известный новосибирец рассказал о встречах с духами и ритуалах вызова дождя (фото)

7 июня директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов прочитал в баре «Открой рот» публичную лекцию о магии и признался, что встречался с духами и умеет вызывать дождь.


«Магия всегда направлена [только] на человека. Если какие-нибудь современные маги пообещают вам какой-нибудь заговор на деньги, на успех в работе, знайте, что они не будут воздействовать ни на деньги, ни на работу. Они будут воздействовать на каких-то людей, которые смогут вам это обеспечить», — пояснил на лекции Андрей Шаповалов, изучавший ранее эту тему как ученый.


По его словам, вся магия по функциональному действию — тому, что делает маг, делится на 2 части: симпатическая магия — предметы, схожие по внешнему виду, образуют друг с другом сверхъестественную связь (например, кукла вуду), и парциальная магия с постулатом — часть тождественна целому (ногти и волосы человека имеют магическую связь с ним самим).


В современном мире до сих пор встречаются проявления магии, которая в древности изначально возникла для защиты тела человека. Это татуировки, головные уборы, ремни, всевозможные аксессуары и украшения. Всё это изначально несло защитную функцию, добавил Шаповалов.


«Люди, кто пользуются магией — сами или при помощи магов, очень сильно рискуют. Магия [для них] всегда очень опасна», — отметил директор музея и добавил, что верить в магию не обязательно, так как работает она как своеобразное самонейропрограммирование.


Сам Шаповалов заметил, что верит в духов, так как был в исследовательской группе, изучавшей шаманизм, в которой все почувствовали на себе присутствие потусторонних сил, вызванных шаманом. Духи, заметил Шаповалов, ощутимо били всем по ногам. И во время сеанса вся звуко- и видеозаписывающая техника учёных временно вышла из строя.


В конце лекции директор музея признался, что сам обладает базовыми шаманскими навыками. «Я умею вызывать дождь. Теоретически умею это делать. Но этим надо заниматься, практиковать. И я умею гадать», — улыбнулся Андрей Шаповалов. 


В Новосибирске периодически проходят различные слёты и выставки людей, называющих себя магами и ясновидящими. Один из таких магических слётов корреспондентка НГС.НОВОСТИ посетила лично.

Илья Калинин
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