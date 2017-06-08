Новосибирцы массово скупают лекарства от аллергии

Больше всего страдают новосибирцы от цветения берёзы и полыни

Фармацевты в новосибирских аптеках отметили рост продаж лекарств от аллергии.





«С начала июня больше стало покупателей.





С июня идут просто один за одним — и в глаза капли берут, и спреи в нос. В августе [тенденция] может и спасть. Хотя там может пойти [аллергия у новосибирцев] на фрукты и ягоды»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ продавец аптеки «Жизнь», расположенной на ул. Ленина.







Рост покупателей противоаллергенных препаратов подтвердили и в других аптеках Новосибирска. «Очень много брали таблеток, мазей в мае. Так-то, конечно, мне кажется, вообще всё время покупают, но летом всё равно очень много берут», — рассказали в филиале Муниципальной Новосибирской аптечной сети на Красном проспекте.





В аптеке «Радуга» на Морском проспекте отметили ,что они наблюдали всплеск интереса к лекарствам от аллергии пару дней назад.







Как отметила врач высшей категории, аллерголог Людмила Новикова, сезонная аллергия делится на 3 этапа — весеннюю, летнюю и осеннюю. С конца апреля по конец мая у новосибирцев в основном возникает острая реакция на цветение берёзы. Летом — на злаковые травы. В конце лета зацветает полынь и лебеда, которая также портит жизнь жителям Новосибирска.







«Люди начали чаще болеть [аллергией] — тут не только Новосибирск виноват, это проблема больших городов. Хотя у меня, например, в этом сезоне меньше пациентов, потому что весна не такая активная — погода была прохладной, растения цвели потихоньку. В большинстве случаев склонность к аллергии чаще всего проявляется в детстве, у людей после 35 лет уже она не проявляется», — добавила Людмила Новикова.







На этой неделе по Новосибирску полетел тополиный пух — аллергологи-иммунологи заявляют, что чаще всего новосибирцы страдают не от тополиного пуха, он лишь переносит пыльцу аллергена — злаковых трав. А самую мощную аллергию у жителей НСО вызывают берёза и полынь.