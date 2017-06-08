Около «Студенческой» начали наливать кофе и чай с азотом

Для газирования кофе в заведении используется ручной сифон. Фото Стаса Соколова
Для газирования кофе в заведении используется ручной сифон. Фото Стаса Соколова

В доме на углу пр. Карла Маркса и ул. Космической в Ленинском районе Новосибирска открылась кофейня Cartel Coffee Lab с необычными напитками.


Интерьер Cartel Coffee Lab. Фото Стаса Соколова
Интерьер Cartel Coffee Lab. Фото Стаса Соколова


Заведение открыли начинающие предприниматели Тимур Курмашев и Елизавета Федотова. Тимур до этого работал в транспортной сфере, а Елизавета — в ресторанном бизнесе в должности бариста и менеджера.


Заведение находится на 1-м этаже жилого дома и выходит на ул. Космическая. В Cartel Coffee Lab порядка 14 посадочных мест. Помимо традиционных кофейных напитков в меню включены преимущественно готовые десерты и выпечка.


Создатели заведения Тимур Курмашев и Елизавета Федотова. Фото Стаса Соколова
Создатели заведения Тимур Курмашев и Елизавета Федотова. Фото Стаса Соколова


Главной особенностью заведения можно считать пенистые холодные напитки на основе кофе и фруктового чая, которые газируются сжатым азотом. Азотное газирование первоначально было придумано для пива, поскольку даёт более мелкие пузырьки, которые образуют более плотную шапку. Приготовленные таким образом напитки (здесь их называют нитрокофе и нитрочай) стоят в кофейне 99 руб.


Нитрокофе и нитрочай. Фото Стаса Соколова
Нитрокофе и нитрочай. Фото Стаса Соколова


По словам Тимура Курмашева,  делать необычные напитки он решил, потому что «кофеен сейчас много и нужно как-то выделяться». «Нитрокофе сейчас популярен в США, а нитрочай — это уже наша собственная идея», — пояснил Курмашев.


Кофе, из которого делают газированный напиток в Cartel Coffee Lab, готовится методом так называемой холодной фильтрации. Похожий напиток, но не газированный, в прошлом году начали продавать, например, в сети кофеен «Академия кофе».

Стас Соколов
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