Новосибирские байкеры выбрали девушку для бесплатной поездки в Европу

Новосибирские байкеры определили победителя конкурса на бесплатную поездку пассажиром в Европу — им стала архитектор-дизайнер Елена Кравцевич. 34-летняя девушка сама водит мотоцикл уже 6 лет и недавно приобрела Harley-Davidson. 


Сегодня вечером, 8 июня, Елена вместе с командой организатора конкурса, президента мотоклуба 99 percent Константина Нельзина отправится в пробную поездку до Екатеринбурга.


Елена Кравцевич сама водит мотоцикл Harley-Davidson, но в Европу поедет пассажиром
Елена Кравцевич сама водит мотоцикл Harley-Davidson, но в Европу поедет пассажиром


«Я люблю авантюры и хочу поддержать Константина и Людмилу (жена Константина Нельзина. — А.З.), — рассказала НГС.НОВОСТИ победительница. — Путешествия — это моя мечта. От поездки в Европу я ничего не жду: знаю, что это потрясающая проверка себя на прочность и возможность увидеть новые страны и города».


Как ранее писали НГС.НОВОСТИ, конкурс стартовал 1 мая на сайте motosib.ru. К участию допускали не всех: претендент должен был весить не более 70 кг, иметь всю необходимую экипировку, шенгенскую визу, медицинскую страховку по России и Европе.


Константин Нельзин планирует по итогам поездки снять фильм о жизни простых людей в разных странах
Константин Нельзин планирует по итогам поездки снять фильм о жизни простых людей в разных странах


Первым заданием было написание эссе на тему «Почему именно я?», вторым — съемка и монтаж видеоинтервью на одну из заданных тем («Взаимоотношения между автомобилистами и мотоциклистами на дороге», «Мотоциклист глазами обывателя — кто он?»,  «Женщина за рулём мотоцикла глазами водителя автомобиля», «Что для вас путешествие мечты?» и др.).


«Заявки подали 10 человек, эссе мне прислали 7 человек, видео — четверо, — рассказал о ходе конкурса организатор. — Среди них был один мужчина, но он отказался снимать видео: сказал, что не вытягивает задачи конкурса. Соответственно, в финал вышли 2 человека. Мы их не сами выбирали — было голосование на сайте motosib.ru», — рассказал Константин Нельзин.


Елена Кравцевич — дизайнер и ведущая на Bike Station Radio
Елена Кравцевич — дизайнер и ведущая на Bike Station Radio


Изначально поездка в Екатеринбург должна была стать последним отборочным этапом, но вторая претендентка отказалась продолжать борьбу без объяснения причин, пояснил Константин Нельзин: «Поэтому Елена — досрочный победитель. Во-первых, за неё проголосовало большее количество людей, а во-вторых, девушка работает ведущей на нашем Bike Station Radio нтернет-радио, созданное новосибирскими байкерами. — А.З.)».


Сегодня в 22:00 Елена Кравцевич вместе с Константином Нельзиным и его командой выезжает в Екатеринбург. По оценкам байкера, дорога со всеми остановками займёт около 22-х часов — примерно столько же времени до столицы Свердловской области идёт поезд. Путешественники планируют совершить 2 больших остановки для завтрака и обеда: в Омске и Тюмени. Средняя скорость поездки будет около 70 км/ч, отметил руководитель группы.


Елена сможет в любой момент отказаться от поездки в Европу. «Это тестовая поездка прямо на конкретном мотоцикле, — пояснил президент байк-клуба. — У нас же по России будет довольно экстремальный прогон: трое суток до Белоруссии. И надо проверить, как она выдержит этот темп».


Чтобы быстрее добраться до Европы, байкеры планируют ехать по 20 часов в день
Чтобы быстрее добраться до Европы, байкеры планируют ехать по 20 часов в день


Когда путешественники доберутся до Европы, они планируют совершать броски по 300–400 км, а затем по 1–3 дня осматривать достопримечательности. Старт поездки намечен на 6 сентября, она продлится от 30 до 45 дней в зависимости от погоды и других условий.


По итогам путешествия байкеры планируют смонтировать документальный фильм с рабочим названием «Вокруг Черного моря: большое кольцо». «Нас уже пригласили с этим фильмом на питерский фестиваль документального кино "Сел и поехал"», — сообщил Константин Нельзин.


НГС.АФИША уже писала о том, что в мае новосибирские байкеры отрыли сезон в центре города — среди участников события были полпред Сергей Меняйло, который прокатил на трайке мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Александра Зенкова
Фотографии предоставлены Константином Нельзиным и Еленой Кравцевич

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