Перевозчики сняли с маршрутов водителей с иностранными документами

Водителей с иностранными правами отправили сдавать экзамены для получения документов российского образца

Водители новосибирского общественного транспорта, у которых нет российских прав, прекратили работать и пошли переучиваться.







Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали несколько новосибирских перевозчиков.





«Нам пришлось с ними попрощаться. Не просто попрощаться, мы их отправили в автошколу, — рассказал директор компании-перевозчика ООО «Демос-с» Михаил Большов. — Они имеют право пойти сразу же в ГАИ, сдать теоретическую часть и практическую. После этого им выдаются права российского производства. И тогда они имеют право выезжать на маршрут».







«У меня 2 машины всего, 2 водителя [с иностранными правами] было на одной машине. Один сказал, что попытается 10 [июня] получить уже, но, мне кажется, это маловероятно», — сообщил перевозчик по маршруту № 55 Юрий Петров. По его словам, машина сейчас простаивает, что влечёт убытки.







Поправки в закон «О безопасности дорожного движения», запрещающий водителям с иностранными правами работать в сфере перевозок пассажиров и грузов, вступили в силу с 1 июня 2017 года. Сами поправки были внесены в этот закон ещё в 2013 году, но срок вступления их в силу переносился несколько раз. Однако в конце мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил ТАСС, что никакой отсрочки вступления закона в силу не будет — водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы.





Как сообщает «Российская газета», если за рулем рейсового автобуса или грузовика, перевозящего груз на стройку, попадается водитель с иностранной «корочкой», то его отстранят от управления и привлекут к ответственности за управление без прав. Компании, где работает водитель с иностранными правами, грозит штраф в размере 50 тыс. руб. Эта мера действовала и раньше, однако применялась лишь в единичных случаях, уточняет издание.





В прошлом году НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что областные власти запретили гражданам 5 государств работать в ряде сфер, включая общественный транспорт. Этой весной мера была продлена на 2017 год.